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26/04/2023

夥內地網紅論中港差異 關智斌搞笑片吸90萬瀏覽

#泳兒 #咩啊博士 #關智斌 #胡鴻鈞
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　　【晴報專訊】關智斌（Kenny）、泳兒和胡鴻鈞最近先後跟內地網紅「咩啊博士」合作拍片，以風趣幽默的方式大談中港生活差異，單是Kenny拍攝的短片就勁吸逾90萬人次觀看，引起網民熱烈討論。Kenny昨日回應本報時，坦言無想過反應如此好，亦不抗拒改行搞笑路線。

 

Kenny佩服網紅團隊的創意精神。（微博截圖）

 

　　內地網紅「咩啊博士」近年竄紅，主力拍片傳播廣東文化，其微博的視頻累計播放量超過1,400萬，而YouTube頻道「咩啊_Official」亦有逾30萬訂閱人數。早前，Kenny孖「咩啊博士」拍片大談中港生活差異，不少Kenny及港人認為極平常的事，如凍飲要加三蚊、香港有男校、香港商場冷氣凍到似北極及婚宴晚上九時才開席等話題，都令「咩啊博士」大感驚訝，二人的搞笑互動及對話，令片段至今狂吸逾90萬人次觀看。

 

Kenny（左）與內地網紅「咩啊博士」。（IG圖片）

 

　　Kenny昨日回應本報時表示︰「我之前都有睇『咩啊博士』啲片，係好搞笑同貼地氣。呢次為咗拍片，我返咗內地三、四日。其實我除咗同『咩啊博士』拍片，仲有同其他內地網紅合作，有啲係唱歌片，有啲係搞笑嘅短劇，都幾好玩。」Kenny得知片段大受歡迎，表示十分驚喜︰「我無諗過反應咁好，希望大家都支持我下個月27號喺廣州嘅騷啦！」

 

泳兒首奪「十優歌手」

 

　　另一方面，泳兒昨日出席港台《十大中文金曲頒獎音樂會》記招，她與馮允謙、MIRROR成員姜濤、柳應廷、王灝兒、鄭欣宜、MC張天賦、李幸倪、衛蘭及炎明熹一同獲得「優秀流行歌手大獎」。入行17年來首次獲得「十優歌手」的泳兒，直言既驚且喜。

 

泳兒和「咩啊博士」拍片大談中港兩地生活的大不同。（微博截圖）

轉載自: 晴報

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