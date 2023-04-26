在疫情之前，我有不少國內老友來港，他們會投訴一件事，就是香港沒有夜經濟，晚上十點之後，彷彿整個香港入睡，他們不明白，以香港作為一個世界金融中心，怎可能沒有夜經濟。

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我問老友所指的夜經濟是甚麼，是不是舞照跳的地方，現在仍然有不少，不過就好似紐約、倫敦一樣，化整為零，有不少銀座式的私人會所，內容我不方便描述得太細緻，總之心領神會，至於很大型夜總會，我相信要澳門或者新加坡才有，不過，那些不是夜經濟，而是夜生活。

在疫情之後，香港在質量的變化都很大，有很多香港人移了民，令到香港人口連續五年下跌，當中有不少是當打的人。在疫情期間，來港的遊客大幅減少，不少做零售生意的舖頭要結業。在疫情過後，代之而起一些夜店食肆、酒吧、串燒店等，這些都是能夠帶起夜經濟的行業，換句話說，零售業減弱，夜經濟重臨。

其實除了我的國內老友之外，亦有不少遊客投訴，香港沒有夜經濟，但這又難怪，一個舖位租俾零售行業與租俾食肆，租金可能會相差一半，但大家都知道，當絕大部分舖位都做零售行業，沒有著名食肆，沒有夜經濟，香港的吸引力便會慢慢減弱，今次疫情雖然重創香港，但質量變化反而會令香港更進一步，在量的方面，香港可向其他地方招聘適合人手，在質的方法，沒有集中在零售消費行業，反而對香港更有利。