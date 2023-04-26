  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康

26/04/2023

合併檢測 助及早識別子宮頸癌 家計會本月推 收費750元

#健康小tips
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

家計會指婦女若兩項檢測結果均為陰性，可把篩查間距由3年延長至5年。（曾耀輝攝）

 

　　子宮頸癌為香港女性常見的致命癌症，每10萬名女性就有7.6宗子宮頸癌個案。有醫生指，子宮頸癌幾乎全因持續感染高風險HPV（hr-HPV）所致，而相關檢測靈敏度高，能於較早期發現子宮頸癌癌前病變。

 

　　家計會本月起推出HPV DNA和柏氏抹片合併檢測，盼讓30歲或以上婦女及早識別癌症。

 

　　家計會高級醫生王靜妍解釋，逾95%子宮頸癌病例是由持續感染hr-HPV引起，但大部分HVP患者無症狀，故定期接受篩查十分重要。

 

驗HPV 檢測靈敏度高

 

　　惟本港子宮頸篩查情況未如理想，如2020年衞生署調查報告顯示，僅52.1%女性曾接受篩查，以致本港子宮頸癌病發及死亡個案在過去10年一直沒有改善。

 

　　她說，女性接受子宮頸癌篩查時，普遍會用柏氏抹片檢測子宮頸細胞變異，一般25至64歲有性經驗女性，若檢測結果持續2年正常，便可每3年檢測1次，但多個西方國家近年已陸續把HPV檢測納入子宮頸篩查計劃指引中；世衞更在前年7月宣布以HPV DNA檢測作為首選篩查方法；衞生防護中心報告亦稱，hr-HPV檢測靈敏度高，能於較早期發現子宮頸癌癌前病變。

 

1次採樣 兼做柏氏抹片檢查

 

　　為讓婦女及早識別子宮頸癌癌前病變，家計會本月起推出「人類乳頭瘤病毒（HPV）DNA檢測與子宮頸細胞檢驗（液基薄層柏氏抹片）的合併檢測」服務，收費750元，其中HPV DNA測試由港大病理化驗所提供，可檢測14種hr-HPV，包括最高風險的HPV-16和HPV-18。30歲或以上女性接受1次採樣，便可做兩項檢測，若兩者結果均為陰性，可把篩查間距由3年延長至5年；HPV陽性者則可按子宮頸細胞檢驗報告作分流，決定是否需接受子宮頸窺鏡檢查。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips

更多健康文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk