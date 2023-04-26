合併檢測 助及早識別子宮頸癌 家計會本月推 收費750元

家計會指婦女若兩項檢測結果均為陰性，可把篩查間距由3年延長至5年。（曾耀輝攝）

子宮頸癌為香港女性常見的致命癌症，每10萬名女性就有7.6宗子宮頸癌個案。有醫生指，子宮頸癌幾乎全因持續感染高風險HPV（hr-HPV）所致，而相關檢測靈敏度高，能於較早期發現子宮頸癌癌前病變。

家計會本月起推出HPV DNA和柏氏抹片合併檢測，盼讓30歲或以上婦女及早識別癌症。

家計會高級醫生王靜妍解釋，逾95%子宮頸癌病例是由持續感染hr-HPV引起，但大部分HVP患者無症狀，故定期接受篩查十分重要。

驗HPV 檢測靈敏度高

惟本港子宮頸篩查情況未如理想，如2020年衞生署調查報告顯示，僅52.1%女性曾接受篩查，以致本港子宮頸癌病發及死亡個案在過去10年一直沒有改善。

她說，女性接受子宮頸癌篩查時，普遍會用柏氏抹片檢測子宮頸細胞變異，一般25至64歲有性經驗女性，若檢測結果持續2年正常，便可每3年檢測1次，但多個西方國家近年已陸續把HPV檢測納入子宮頸篩查計劃指引中；世衞更在前年7月宣布以HPV DNA檢測作為首選篩查方法；衞生防護中心報告亦稱，hr-HPV檢測靈敏度高，能於較早期發現子宮頸癌癌前病變。

1次採樣 兼做柏氏抹片檢查

為讓婦女及早識別子宮頸癌癌前病變，家計會本月起推出「人類乳頭瘤病毒（HPV）DNA檢測與子宮頸細胞檢驗（液基薄層柏氏抹片）的合併檢測」服務，收費750元，其中HPV DNA測試由港大病理化驗所提供，可檢測14種hr-HPV，包括最高風險的HPV-16和HPV-18。30歲或以上女性接受1次採樣，便可做兩項檢測，若兩者結果均為陰性，可把篩查間距由3年延長至5年；HPV陽性者則可按子宮頸細胞檢驗報告作分流，決定是否需接受子宮頸窺鏡檢查。