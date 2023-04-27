  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

27/04/2023

全球搶人才！人力公司創辧人：令員工Always Hungry是留人關鍵！6大無國界人才管理法！

#芝加哥 #遙距工作 #疫情 #移民 #創業 #美國 #人力資源
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　初創公司若要衝出國際市場，深度在地化，在當地市場招募並建立強大的人才團隊固然重要。可是，在全球人才市場競爭愈趨激烈的當下，僱主仍需要面對連串內憂外患。

 

人力資源解決方案公司Atlas創辦人兼行政總裁Rick Hammell透露，在成立該企之前，原本於美國從事人力資源主管工作，惟屢遇到海外市場擴張的請人才困難，於是2015年決定瞄準市場缺口，賣屋創業。（張寶燕攝）

 

　　從事人力資源管理工作逾17年，來自美國芝加哥的企業家Rick Hammell接受本報專訪時分享，最近增聘逾250位來自全球市場的人才，也令他開始重新審視福利及工作模式，與員工需求是否有認知偏差，才可確保員工「always hungry」有動力兼留住人才。

 

　　Rick Hammell在人力資源範疇打滾多年，2015年在芝加哥成立人力資源解決方案公司Atlas發展至今，已在全球逾160個地區設有註冊分公司，團隊人才及客戶也同樣遍及全球。他透露，於2017年進軍香港市場後，亦有在港設立辦公室。

 

人力公司創辦人 籲注意文化差異

 

　　近年全球湧現人才搶奪戰，在香港也有不少對於「人才流失」這四字的討論，他認為企業領袖在面對相關危機時，必須跳出固有的思維模式，擴大其人才庫。他指：「僱主要聘請最優秀的人才時，已不僅限於相同郵政編碼（Postal Code）的那一千幾百人，還要在全球範圍內的選擇。」尤其是近年疫情下，遙距工作大行其道，更大大提升聘用人才的靈活性。即使是對於有意移民的員工，也可以提供更有彈性的招聘條件。

 

　　雖然科技企業裁員潮持續，根據追蹤網站Layoffs.fyi截至昨天（25日）數據顯示，今年已有609間科企進行裁員，遭「炒魷」打工仔突破17.4萬人，科技業平均每日有超過1,500人飯碗不保。惟該企卻暫未見受到裁員潮影響，反而逆流擴張團隊規模。

 

　　逐漸成功「組隊」，經歷8年發展，該企已由一間初創公司躍身為跨國科技公司。他強調，作為僱主必須注意不同文化之間的差異（cultural nuances）可能會對企業的營運產生影響，因此：「需要了解各個市場的文化背景和差異，並注意自我反思和調整管理手法和政策等的重要性，確保公司能夠不斷進步，滿足員工的需求和市場的變化。」

 

　　有言創業者最常犯的錯誤，就是太快滿足於初期的成功，忘記要不停地尋找成功，同為創業者身份的Hammell亦早已深深了解到該「常見錯誤」，因此不斷學習和自我調整。其中，聆聽員工需求於他而言非常重要。

 

　　他笑言，這是來自於一個老說法：「我的祖母曾經告訴我『a closed mouth never gets fed.』（不開口表達你的需求，你就不會得到你想要的東西或支持）作為一個領導者，我必須確保我的員工『always hungry』（總是保持渴望，抱持積極進取的態度及充滿動力）。確保我能聽到他們的聲音，並且讓他們都可因此得到充份支持及關顧。」

 

靈活安排遙距工作 滿足需要

 

　　例如在疫情期間，許多企業也要開始適應的遙距工作模式。他坦言，一開始對於遙距工作持有較傳統的看法，「個人較習慣及偏好在辦公室中與員工互動，我喜歡看到員工，給他們擁抱、一起分享食物等。」惟陸續留意到不少員工更喜歡遙距工作，同樣也有生產力，於是允許開始實施有關安排。

 

　　面對現今人才戰，他認為：「作為僱主必須更加靈活，同時要定期重新審視福利政策，找出對員工更加重要的事情，並迅速地回應。」因此，「我會問我的員工，他們是否希望有辦公室。如他們需要辦公室，就會提供辦公室。」早前多倫多、英國等地方的辦公室員工均表示希望遠程工作，他便根據員工需求調整辦公環境。而在都柏林、香港則按員工需要，保留辦公室。

 

　　他又強調：這種能夠由僱主帶頭做起，提供具彈性、靈活安排的文化，「當然不能在短短一夜之間就可演變出來，改變背後也需要時間。」而作出改變則源自於其一直以來抱持著「要確保聆聽到員工聲音」的僱主態度。

 

　　為了讓員工可以在感到舒適的狀態下，可以提出自己的意見，他認為企業可透過脈搏調查（pulse survey）、Town Hall等方式來了解員工的想法和需求。「而Town Hall也不必一定要面對面舉行，可以透過線上視訊工具來進行，這樣可以更方便員工參與。」當中以建立可安全、自由表達的空間最為關鍵。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#芝加哥 #遙距工作 #疫情 #移民 #創業 #美國 #人力資源

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk