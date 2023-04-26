【美股星期三】負面因素接踵而來 五月美股註定窮？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

隔晚美股三大指數跌幅逾1%，第一共和銀行（FRC）宣布首季客戶存款流失幅度大過預期，加上公布自救方案，市場憂慮銀行業危機沒完沒了，加上近期外圍利淡因素居多，美股五月註定無運行？Google（GOOG）、Microsoft（MSFT）隔晚公布業績，兩者業績均好過市場預期，或與市場早前調低對美國企業盈利預測有關？兩者業績哪個更勝一籌？至於雲業務方面，Google首次出現扭虧為盈，在AI熱潮下，雲業務增長可繼續看好？

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