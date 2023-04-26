平機票 │香港航空3大機票優惠！台北連稅1,324起 / 唔使$1,500飛大阪 / 東京連稅$2,000有找！即睇出發時間

最近不少航空公司都有推出機票優惠，而這次剛好看到香港航空推出了平機票，包括：台北、東京及大阪都有！今次就等編輯帶大家一齊看看香港航空這3個航點是否真的有平，平機票又包行李嗎？

平機票│1.東京：連稅來回$1,965起

很多人都覺得日本機票貴，今次在香港航空網站上，看到5月至7月頭都會有一些東京平機票出現，來回東京連稅只要$1,965，相當吸引。編輯看到官網上去程由5月9日起，至7月頭都會有$1,965的機票（未必每一天都有，大家要試一試），機票旅行日期為2至7日。

大家可以逐日試一試，看看哪一日有$1,965的機票，揀選自己合適的日子，不過要留意，暫時最後去程日子為7月5日，最後回程日為7月7日。

而$1,965這個價錢是香港航空的「經濟飛」，是沒有免費提前預留座位及免費寄艙行李額度的，只有7kg的手提行李，如果要寄艙行李額20kg就要多加$420。不過，這個價錢其實已經計了稅，所以真的不錯。

訂票網站：https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/hx/homepage

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