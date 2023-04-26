春夏交接多雨易攰要補氣血！推介飲「五指毛桃栗子紅豆雞湯」，健脾去濕補而不燥！

「下雨天，人真是十分疲倦，好像總是睡不夠似的。」Brenda說。

「穀雨到了，就算不下雨，陰天也令人精神不振。」我說。

「穀雨不是過了嗎？」Brenda問。

「一年有二十四個節氣，每個節氣十五天，各有三候，五天一候。候有守望和觀察的意思。古人觀察天象和天氣變化，發現每五天有小變化，十五天有大變化，一年歸納為有二十四個明顯變化。例如穀雨節氣，一候萍始生。穀雨來到時常下雨，水溫也逐漸升高，浮萍開始生長。二候鳴鳩拂其羽。這裏的『鳩』指布穀鳥，這時布穀鳥一邊鳴叫著，一邊梳理自己的羽毛，提醒人們開始播種。三候戴勝降於桑，戴勝鳥降落在桑樹上，提醒人們桑葉茂盛，可以養蠶了。」我說。

「古人真是留意得十分細緻。」Brenda說。

「沒有手機，人們會多看看身邊事物，用身心去感受。現在正是春夏交接的時候。自春分至穀雨，為春天的下半場，無論溫度還是濕度都持續上升，以迎來炎夏，仔細留意一下，上升的趨勢已經減慢。當熱空氣和水份不停上升，到了天空成雲。雲團積聚到了一定程度，通過下雨降回地面，溫暖多雨，正是種植榖物的最佳時機，故稱榖雨。這個時候在生活和飲食上，注意幫助氣血上升。

補氣可選五指毛桃。大家都聽過北耆，北耆指的是黃耆，盛產於北方。五指毛桃則產於南方，又稱南耆。五指毛桃性平，味甘，有健脾補肺的功效，能化濕、益氣固表、食慾不振、消化不良、食少無力等。相對黃耆，五指毛桃補而不燥，是嶺南一帶補氣的首選。

天氣變化，離不開健脾。天氣潮濕，更要去濕。健脾去濕我們可以吃栗子、紅豆和粟米。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。去濕可選紅豆和粟米。紅豆性平，味甘、酸，入心、小腸經，有滋補強壯、健脾養胃、利水除濕、清熱解毒、通乳汁和補血之功效。粟米性平，味甘，入肝經、膽經、膀胱經，利尿退腫，利膽退黃，止血調中和胃。」我說。

「這陣子都煲多了粟米湯呢。」Brenda說。

「除了飲食，生活作息也要順應自然。日照增長，天氣漸熱，古人此時忙於耕種，我們也要多勞動，多曬太陽，使氣血升發，身體強壯。」我說。

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