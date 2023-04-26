2大WhatsApp新功能登場！WhatsApp終於可以多機使用！一個帳號可連接幾多部機？保留對話由發送者決定？

WhatsApp是香港人常用的通訊軟件，而WhatsApp又再宣布增設新的功能，今次竟然是一個WhatsApp帳號，可在多部手機使用！這個功能聽上去，已經十分方便。其實WhatsApp一直不斷更新功能，以下2大功功能你又知不知道呢？即睇2大WhatsApp新功能。



延伸閱讀：WhatsApp 3大新功能！邊度率先推WhatsApp Payments支付功能？「社群」新工具！相片可秒變Stickers圖文教學



WhatsApp新功能│1. 同一個帳號最多連結四部裝置



舊有的WhatsApp，每一個帳號只可以在一部裝置上使用，只要大家在其他裝置上登入，原來裝置的帳號就會自動登出。對於有多部手機或者是平板的朋友來說，這是不方便的。而今次WhatsApp宣布，推出在多部手機上使用同一個WhatsApp帳號的功能，一次最多四部裝置可以連結WhatsApp帳號，WhatsApp可以在多部手機之間切換。



使用方法相當簡單，只要在其他裝置下載WhatsApp，之後在註冊登入畫面選擇「連結裝置」，就會看到一個QR Code，最後以主機的「連結裝置」功能掃描QR Code，就可以了。



而每部連結的手機都是獨立連結到WhatsApp的，WhatsApp指這可以確保私人訊息、媒體和通話都經過端對端加密。另外，如果主要裝置長時間處於非活動狀態，WhatsApp會自動登出。而打工仔方面，員工都可以用手機使用公司的WhatsApp Business帳號。



不過，要留意的是，WhatsApp已開始向全球使用者推出這些更新，所以未有的此功能的使用者就要等一下了。



下一頁：保留對話訊息？由發送者決定！