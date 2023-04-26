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26/04/2023

富士山2023│4個超靚富士山打卡點！日本特色五重塔公園/人造「逆富士」/ 傳統茅草屋小村莊

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　要數日本最受歡迎的景點，絕非富士山莫屬，無論是河口湖還是御殿場outlet，都充滿著想跟富士山合照的遊客！想呃like的話，近年大家都喜歡去下田的商店街，但太多遊客走出馬路打卡，而又很多車，實在危險，搞到要貼告示禁止影相！其實山梨縣還有很多地方都可以拍到漂亮的富士山，這次就跟大家分享幾個！


富士山打卡地點│1. Lawson河口湖駅前店：四季景色各具美態


　　近年香港及台灣遊客最人氣的富士山打卡熱點，絕對是這間位於河口湖駅旁的Lawson！從正面望過去，富士山就像從Lawson屋頂冒出來一樣，很有趣！最重要是地點很就腳，不用自駕遊，也不怕浪費時間，一落火車行幾分鐘就到！

 


藍白色的富士山跟藍色Logo的Lawson，簡直襯到絕！（圖片來源：IG@arasi62）


Lawson河口湖駅前店
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津3495-2
交通：富士急行線「河口湖駅」步行約2分鐘
網址：https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/232650/


下一頁：一次過睇富士山＋櫻花絕景＋五重塔

 

 

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