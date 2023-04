營銷攻略｜想抓緊流量紅利？影片故事營銷好重要！3重點令影片突圍而出

影片内容營銷的興起,尤其是自2019年以來,簡直令人難以置信!根據eMarketer的一項研究,2019年美國廣告商在數字營銷預算中為影片内容支出了$318.6億美元。預計2023年底,將達到784.5億美元。



這代表各大品牌更願意將資金投入到他們的影片內容策略中,而各位不論是Marketer、做生意的老闆們,影片營銷也將會是你們需要把握時機抓緊的流量紅利。



根據2023年Wyzowl調查,96%的營銷人員繼續將影片視為營銷策略重要的一部分。



我們現在知道影片營銷很重要,但為甚麼影片會這麼有效?我們可以如何做得好呢?作為網店店主如何可以透過購物短片Shoppable Video提升生意額?



為甚麼影片營銷如此有效?



首先你必須了解影片營銷為何受到眾多大型品牌和Marketer的追捧。 4個關鍵原因 —— 不僅僅只是簡單的影片指標 :



1. 更好的參與度Engagement



影片絕對比文字和圖片更具吸引力,一秒鐘即可以吸引觀眾眼球,更可以讓他們長時間參與其中,打造沉浸式體驗。



2.更容易回想起



比起閱讀、聆聽或看圖片,消費者更容易回想在影片內容曾經看過的東西。現在的消費者都對廣告感到非常盲目,但影片的魔力在於Out of Sight, sometimes on your mind!當中的畫面和音樂已經悄悄記在消費者腦海中



3. 更高轉換率Conversion rate



影片讓品牌更生動地展示其產品和服務,這種方式有助建立與消費者的可信度和信任,並且更容易呈現最佳展示給顧客,掌舖的商戶In Basic加入影片後轉換率提升了13.5%!

(由作者提供)



4. 更佳SEO排名



Search Engine(搜索引擎)例如 Google,會更喜歡具有高質量影片內容的網站和頁面!不再受限於社交平台,讓消費者在搜尋關鍵字的時候也能找到你!



即使我知道了以上4點可以幫助我制定好的影片營銷策略,那麼如何可以實踐呢?



提供實用的資訊,資性的影片內容總是受歡迎的



現在,平均消費者在每一個可能的觸點上都會受到影片內容的靶向和曝光。因此,品牌正在越來越多地投入時間、金錢和精力來使其影片內容脫穎而出;充分利用每一個影片內容變得至關重要。



要創建信息豐富的影片內容,品牌應該專注於為其觀眾提供有價值的信息。這可能包括教程、操作指南、產品演示或行業見解。通過提供與目標觀眾相關的信息,品牌可以在其領域建立專家形象,並與客戶建立信任。



娛樂性影片內容吸引注意力



除了提供信息,影片內容還應該具有娛樂性,以吸引和保持觀眾的注意力。這可能包括使用幽默、講故事或創意的視覺和圖形效果。通過創建引人入勝和令人難忘的影片內容,品牌可以增加品牌知名度,提高客戶保留率。



一致性是關鍵



要成功實施影片營銷策略,品牌應該努力創建並定期發布影片內容。這可能包括每週或每月的影片,與品牌的整體訊息和目標相一致。通過持續創建高質量的影片內容,品牌可以建立忠誠的追隨者,增加其影響力和覆蓋範圍。



總之,最好的影片營銷策略是將信息豐富和娛樂性內容相結合,定期發布,並進行SEO優化。通過遵循這些指南,品牌可以創建有效的影片營銷活動,提高品牌知名度,建立客戶信任。



内容豐富的影片内容總是很受歡迎



現在,消費者已成為影片内容的目標。因此,品牌投放更多時間、金錢和努力去製作影片内容,使每段影片内容都能夠突圍而出。



1. 產品展示

第一種方法是利用影片來幫助消費者了解品牌的產品和服務。品牌一直希望彌補實體店與網店體驗之間的差距,因此它們希望顧客能在網店獲得更多產品資訊。



Beyond Yoga不但利用影片去展示他們的服裝,還讓顧客在影片中購買產品。

(由作者提供)



2. 指南和教學



操作指南和教學影片通常都很受歡迎,尤其是對目標受眾。營銷人員已經留意到這一點,因此將指南和教學納入影片內容策略,可以展示產品的使用方式和有效性。



幾乎每個Olaplex產品在Olaplex網站上都有相應的影片,不僅僅是解釋產品的功能,而是向觀眾展示如何正確使用產品以獲得最佳效果。

(由作者提供)



3. 用戶生成的內容



顧客在購物前通常都會看產品評論,他們會關注真實用戶對產品的看法以及他們如何使用產品,品牌可以通過利用這些真實用戶生成的内容保持領先地位。



寵物背帶製造商Joyride Harness在網站上發布了真實用戶的影片評論,這提供了關於產品的真實使用情況給潛在顧客。

(由作者提供)



Z世代期望購物娛樂



Z世代不只是想購物,他們還想得到娛樂。這就是為甚麼營銷人員會在年輕消費者購物時加入互動和吸引的購物體驗來娛樂他們。



請緊記:故事營銷是任何成功影片營銷策略的關鍵部分。



年輕的消費者非常清楚自己會受到強行推銷——這幾乎是現今影片營銷活動的共同特徵。因此,品牌需確保他們的影片內容圍繞著Z世代尋求的真實一面。



所有影片內容的最終目標都是為顧客創造獨特並吸引的購物體驗。購物娛樂通過身臨其境的購物體驗來達成這目標。



例如,The Fresh Market 的影片策略是建基於影片活動上,包括由名人和著名的廚師主持的烹飪直播,同時展示 The Fresh Market 的產品。

(由作者提供)



如果操作妥當,包含購物娛樂的影片內容策略不但可以增加與目標受眾的互動,在短期內推動銷售,還可以建立長期的品牌回憶度和忠誠度。



總結



根據上文提到的同一項Wyzowl調查,91%的人表示他們希望在2023年看到更多來自品牌的影片。由此可見,影片的需求是存在的;現在,商戶必須提供符合消費者期望的影片內容。



製作影片時,平衡影片的資訊性和娛樂性是轉換的關鍵。如果品牌選擇忽略兩者其中一個,它甚至可能會危及一個完善的影片營銷策略。



Firework不但為品牌提供了一個執行影片內容策略的平台,還允許品牌在自己的網站上這樣做。

如對掌舖服務有興趣,歡迎聯絡我們的客服團隊:

FB Messenger / WhatsApp / Email

服務時間:

● 星期一至五:10:00 - 23:00

● 星期六、日、公眾假期:12:00 - 18:00



常見問題



影片內容策略是甚麼?它為甚麼這麼重要?

影片內容策略是創建和發放符合企業目標的互動影片計劃。這很重要,因為影片能夠有效地吸引觀眾,可以成為提高品牌知名度、客戶忠誠度和銷售額的有效工具。



甚麼類型的影片最能有效吸引觀眾?

最能有效吸引觀眾的影片類型取決於目標受眾和企業目標。一些常見的影片類型包括講解影片、產品演示、顧客推薦、直播影片和購物影片。



企業在影片內容策略方面常犯的錯誤有哪些?如何避免?

企業在影片內容策略中常犯的錯誤包括製作低質量的影片、未能定義目標受眾、未包括可購買的功能以及未能有效地宣傳影片。為了避免這些錯誤,企業應該投資高質量的設備,徹底調查目標受眾,整合影片商務功能,並使用多渠道分銷策略。



企業應如何制定成功的影片內容策略?

要制定成功的影片內容策略,企業應首先定義目標和目標受眾,調查競爭對手,並制定創建、發布和宣傳影片的計劃。為了從影片營銷工作中獲取更多價值,企業應考慮在自己的網站和應用程式上加入直播影片和購物影片,以提高參與度和轉化率。企業還應該追踪參與度和轉化率等指標來評估他們的表現。