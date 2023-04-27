  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

27/04/2023

審計報告過半章節涉國安 促圖書館檢視館藏 設計中心 建造業基金 須加條款

#公共圖書館 #國安條款 #審計報告 #港區國安法 #康文署
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】新一份審計報告昨出爐，今期8個不同範疇項目中，有過半提及國家安全方面的表現，其中建議康文署加強檢視公共圖書館館藏以維護國安，又質疑館藏發展未能符合讀者需要。康文署稱，檢視工作要持續進行，不可能有完成日期，但接納其他建議。

 

　　另政府與香港設計中心訂立的撥款協議、以及發展局建造業創科基金均被指無加入國安條款。

 

　　《香港國安法》在2020年6月生效，康文署稱，在購置和管理圖書館資料時會確保內容不會不利國安，截至今年2月，檢視及跟進仍在進行。康文署上月稱，檢視書籍是持續進行的工作，加上不時會收到投訴，須檢視書籍一直增加，不太可能有完成檢視的確切日期，但審計署仍認為，康文署要加強檢視。康文署署長同意建議，指維護國安是重中之重，已移除顯然不利國安的館藏。

 

47%受歡迎電子書 未能即時借閱

 

　　日常運作方面，雖然公共圖書館電子書數量已增至約49萬項，仍未能完全滿足讀者需求，由於有同時線上閱覽限額，47%受歡迎電子書未能即時借閱；加上無就整體處理新增館藏的處理時間訂目標，其中逾3.5萬正在裝訂的資料，有近7成超逾30天的目標時間仍未完成。另親身到訪圖書館人次在2020年疫下大減79%，2021年雖反彈9成，但去年再跌16%至1,190萬人次。

 

公共圖書館電子書數量約49萬項，仍未完全滿足需求。（政府新聞處資料圖片）


　　康文署稱，一直密切監察電子書需求及採購，但提到有出版商憂影響銷量而不願提供更多複本；另會精簡新增圖書館資料的處理過程，亦會繼續加強宣傳「想創點」和「智學天地」等不同服務，鼓勵市民來訪。

 

應徵平機會 或須符愛國者要求

 

　　審計署又指，政府與香港設計中心訂立的撥款協議，並無加入與國安元素，建造業創科基金亦有類似情況。文體旅局回應稱，上月已簽訂修訂協議，發展局則指，稍後會納入相關修訂。另平機會主動提到，已着手研究確保由符合愛國者要求人士填補職缺，採購手冊亦加入國安條款。醫療輔助隊亦稱，去年已成立國安教育小組。

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#公共圖書館 #國安條款 #審計報告 #港區國安法 #康文署

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk