  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
論盡中港台
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

27/04/2023

「雲巴」來港指日可待

#交通問題 #中港共融 #東九龍 #雲巴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　特首李家超近日率領香港特區政府官員及立法會83位議員前往大灣區訪問，分別到深圳、東莞、佛山和廣州。今次選擇這4個城市，據特首解釋，除了與廣東省政府商討，也要與當地城市商討，因每個城市都有自己工作安排。

 

(「雲巴」官網截圖)

 

 

　　訪問團訪問了4天4城16個項目。見了廣東省三位領導，包括廣東省委書記黃坤明、廣東省長王偉中以及廣東省委副書記孟凡利。其實類似訪問，早在5年前也曾舉行，當年約有18位議員參加，不及今次的浩浩蕩蕩。

 

　　不過五年來不只中港兩地人事有變，大灣區也是舊貌換新顏。五年前粵港澳大灣區建設領導小組還未運作，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》也未頒布，當年訪問主要是初步認識大灣區，如今不同了，訪問團見證了大灣區發展已進入新階段，一開眼界，看看香港有何借鏡之處。

 

　　其中一個最受關注的亮點，是訪問團於4月22日到訪位於深圳的新能源汽車企業比亞迪集團，了解比亞迪新能源汽車技術發展，期間一眾官員及議員觀看了比亞迪有關新能源電池實驗等。

 

　　最特別的是，比亞迪旗下有一個智能交通運輸系統稱為「雲巴」，有轉彎半徑小、爬坡能力強、噪音低、振動小、安全性高、敷設方式靈活等優點，每小時運能6千至1萬人，最高運行時速達80公里。早在2021年4月16日，全球首條無人駕駛「雲巴」示範線在重慶璧山正式開通。若能將「雲巴」列車引入香港，相信使用環保電動運輸工具能改善空氣質量，減少能源消耗和碳排放。同時，電能價格相比傳統運輸工具運營成本較低，可以降低公共交通的運營成本，減輕政府的財政負擔。

 

　　鑑於東九龍交通擁逼問題日益嚴重，港府早於2014年提出《鐵路發展策略》，擬在東九龍興建捷運系統，惟計劃遲遲未能成事，現時仍在探討，預計今年上半年才完成技術可行性研究。如今已有大灣區訪問團的議員建議，認為政府應在東九龍引入「雲巴」。更有議員建議在將軍澳使用「雲巴」，入口在鑽石山，出口在將軍澳，以解決該區的交通問題，又認為「雲巴」上坡能力適用於將軍澳一帶。

 

　　運輸及物流局長林世雄於4月26日出席立法會第九次前廳交流會後表示，政府對引入「雲巴」會保持開放態度，正調研搜集數據，檢視「雲巴」在港運作的可行性。不過，已有對「雲巴」唱反調的，例如土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩在電台節目上便表示，由於東九龍人口達100萬，從工程角度上看，相信其密集程度難以有足夠空間興建高架無軌捷運系統。他又憂慮九東未必有足夠空間將乘客送回地面，亦擔心空間上不足以興建逃生通道，緊急情況時難以確保乘客安全。

 

　　但上述的擔憂，純屬技術問題，以香港人的才智，應不會被難倒。而若呼應習近平最近巡視廣東，強調要「推動解決區域發展不平衡問題」，那麼九龍東的交通擠塞，正是「區域發展不平衡」的癥結之一，解決急不容緩，因此引入「雲巴」，不正是特首經常掛在嘴邊的「中港共融」的示範? 寄語運輸及物流局長林世雄早著先機，讓「雲巴」在香港的出現指日可待!

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多論盡中港台文章

你可能感興趣

#交通問題 #中港共融 #東九龍 #雲巴

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk