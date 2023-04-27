社會逐漸復常，本來皆大歡喜，但新冠病毒不斷變種，須防疫情死灰復燃，甚至捲土重來，今時國際疫情又現，香港實不可鬆懈。

新冠變種病毒XBB.1.16，又名「大角星」（Arcturus）近日肆虐印度、新加坡，以及美、英、澳等29 個國家，新加坡更已有2.8萬人受感染，而它在美國中南部26個州份，也佔新冠病例21%以上。

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XBB.1.16在東南亞及地中海地區引發的新一波疫情尤其令人憂慮。在東南亞地區，越南一周病例增加了4倍，令當地學校須重新採取防疫措施，其中又以印度疫情最為嚴重，近日病例已連續多天新增確診破萬宗，比前升了10多倍，為8個月來新高，疫情回到去年般嚴重，印度遂再發戴口罩令。

內地亦已於4月中發出了警告，並預期5至6月底為疫情高峰期，而本港上周有7宗Arcturus病例，但政府專家顧問許樹昌指病情嚴重程度沒有增加，市民毋須擔心。

Arcturus傳染力最強

Arcturus異軍突起，全因它是現今傳播效率最強的新冠病毒。它雖由2種新冠亞型病毒XBB.1和XBB.1.5重組而成，卻比它們的傳播效率分別高出1.17至1.27倍，加上它免疫逃逸能力更強，才令它成為至今傳染力最強的新冠病毒。

由Arcturus引發的新冠病毒病，除了典型的發燒、頭痛、喉嚨痛、疲勞等症狀之外，它還會出現結膜炎，例如流眼水、眼有異物感、痕癢、眼睛紅腫等症狀，兒童須特別留意。

既然Arcturus免疫逃逸能力強，若不幸中招，還須從治療入手。最近有關新冠病毒病與瘧疾的研究，可能對未來治新冠的方向會有新啟示。

新冠當瘧疾醫

在一般人眼中，新冠與瘧疾是兩種風馬牛不相及的疾病，而羥氯喹（hydroxychloroquine）、伊維菌素（Ivermectin）及青蒿素（artemisinin）雖是抗瘧疾或具抗瘧疾特性的藥物，但它們都可用於治療新冠，這可能不是巧合。

新冠與瘧疾有甚麼共通之處？去年，有篇論文在醫學權威雜誌《免疫學前沿》（“Frontier in Immunology”）上發表，指出瘧疾與新冠有幾個共通或相似的特性：炎症反應、需要鐵質、受體（receptor）及蛋白質結構等。

瘧疾由瘧原蟲屬的寄生蟲引致。當受瘧疾患者感染的雌性瘧蚊叮咬另一人時，便會傳播瘧疾，但不會人傳人。當一個人受感染後，寄生蟲先會在肝細胞中繁殖，其後會轉移入侵紅血球細胞，加速繁殖，患者便會出現典型的瘧疾症狀，併發症則包括貧血，而極少數病人還會出現腦型瘧疾、肝功能衰竭、肺積水，以及急性呼吸困難等。新冠病毒病則主要是從鼻腔吸入病毒，令肺部受感染而發炎、惡化，病毒還會侵害其他器官，引起全身炎症和損傷。

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雖然瘧疾和新冠分別影響血細胞和肺部，但在病人感染初期，都會出現強烈的炎症反應，例如發燒、疲勞、呼吸急速、腹瀉和肌肉疼痛等，重症病人或會受到嚴重傷害，甚至死亡。

此外，瘧原蟲和新冠病毒都需要鐵質才可增加繁殖，他們都須把鐵質儲存到受感染細胞內的鐵蛋白中，因此，只要藥物能破壞細胞儲存鐵質或防止擴散，都可治療瘧疾和新冠。

走筆至此，治瘧疾用上青蒿素，又令人想起中醫對治新冠的啟示，下周續。

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