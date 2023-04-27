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27/04/2023

富二代怎樣揀老婆？拍拖未必會結婚？豪門子弟一招保住幾代幸福！

#玄學 #老婆 #結婚 #豪門子弟 #富二代 #拍拖 #幸福
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　雖未至因貧窮而限制了想像，但這視頻的確為我開啟了新視野。

 

　　視頻中傳統男分享富二代的擇偶卓見，不斷嘖嘖稱奇。這富家公子是他的兒時玩伴，兩人無所不談。至於這豪門老友究竟有幾豪呢？其他不說，只是他戴的手錶無不超過五、六十萬！

 

　　富二代和異性交往，只會「短擇」（短期選擇）窮家女，「媾女」不用錢，「換畫」如翻書，最長也只得一、兩個月。

 

　　傳統男一次問富二代，這樣不是「「口趙」完鬆」的「渣男」行徑嗎？

 

　　他得到的答案頗出乎意料、完全刷新了他的認知。

 

　　「我冇騙財、亦冇騙色……人生嘅經歷係唔一樣嘅、價值係唔一樣嘅。當你好有錢嘅時候，你會發覺，啲女人好似好仰慕你嘅表情，到底係真係假，你真係分唔出。考驗人性嘅嘢千祈唔好制。」

 

　　傳統男追問：「你打算一直玩落去，直到你有一日遇到你好喜歡嘅人？」

 

　　富二代擺一下手答：「就算遇到我好喜歡嘅，都唔一定會結婚，因為婚姻呢件事，我家人早已幫我規劃……父母係唔會害我嘅。」

 

　　傳統男這才明白：為甚麼豪門子弟不一定娶網紅明星，因為富二代不是傻的，就算是真喜歡，也可能只是一時而已，不值得為一個女人跟父母反面。就算富二代是傻的，他那白手興家的父母也不傻，他們見得太多了，豪門深知娶錯毀三代這道理，所以他們會理智地分析一個女人，究竟可否幫到這個男人、將財富傳承下去，他們要娶的，是可以生出優良基因下一代的女人。

 

　　這位富二代真有自己的一套！最近我就親自見識了一個有腦的太子爺。這晚的飯局幾「墟冚」，太子爺席間出示其女友的照片，惹來一眾的熱烈討論：「幾好吖！」

 

　　「咦！幾靚喎。」

 

　　「靚唔靚係其次，娶妻求淑女吖嘛，我睇人品唔錯。」

 

　　「好似有啲問題喎。」我獨排眾議。

 

　　富二代沒有不高興，眼神反而鼓勵我說下去。

 

　　「六個字：電廠、霎眼嬌、假！」我說。

 

　　「邊方面假？」富二代問。

 

　　「個人假、個樣假，佢應該整過容。」

 

　　「唔奇吖，佢做美容嘅。」「愛美無所謂，但佢會為你帶來麻煩。」我結案陳詞。

 

　　「所以我已經斬纜。」富二代好cool地回應。

 

　　成功的「幸運精蟲」肯定有自己安全的一套。

 

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