家傳「澳葡式燜豬腩」！香口惹味好送飯！薑黃粉這樣處理才夠香

每當說到豬腩肉，我便會想起東坡肉。其實在我小時候，澳葡一族也有燒腩肉，今天我便為大家介紹「澳葡式燜豬腩」，今個周末，來一起動手做吧！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

澳葡式燜豬腩，葡文叫作「Porco Bafassa」，是一道非常經典的家庭菜式。平日中式做法大多都喜歡用豉油和八角等香料，不過我們澳葡式的做法就會用薑黃粉和白醋，煮出來的感覺跟我們平常吃的很不一樣！除了豬腩肉，我的家傳食譜也有用過雞翼來代替，不過我總是喜歡豬腩肉那種充滿邪惡的感覺，大家絕對要試試！

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