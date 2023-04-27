27/04/2023
家傳「澳葡式燜豬腩」！香口惹味好送飯！薑黃粉這樣處理才夠香
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
Facebook： John Rocha鹹蝦燦
Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
網站
鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
每當說到豬腩肉，我便會想起東坡肉。其實在我小時候，澳葡一族也有燒腩肉，今天我便為大家介紹「澳葡式燜豬腩」，今個周末，來一起動手做吧！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
澳葡式燜豬腩，葡文叫作「Porco Bafassa」，是一道非常經典的家庭菜式。平日中式做法大多都喜歡用豉油和八角等香料，不過我們澳葡式的做法就會用薑黃粉和白醋，煮出來的感覺跟我們平常吃的很不一樣！除了豬腩肉，我的家傳食譜也有用過雞翼來代替，不過我總是喜歡豬腩肉那種充滿邪惡的感覺，大家絕對要試試！
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多