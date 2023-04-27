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27/04/2023

盧沙野為俄烏和談拉響前奏

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　中國駐法大使盧沙野上法國電視台受訪，可謂「一石激起千重浪」，筆者最初看了外媒報道的版本，第一反應是覺得不太可能。因為，不承認前蘇聯加盟國主權地位，或者直接認定克里米亞歸屬俄羅斯，將是中國外交政策數十年未見的巨大改變，必然會選擇一個正式場合，不可能由一位大使在國外時事節目上隨口說出來。

 

澤連斯基與習近平通電話為俄烏和談開啟一扇大門（資料圖片）

 

　　更何況，法國是歐陸唯一聯合國安理會常任理事國，作為中國駐法國大使，盧沙野具備豐富的駐外工作經驗，而且他還曾在中央外事辦領導外交政策調研，因此即使是以個人名義發言，恐怕也絕不可能幼稚或魯莽到在發言時，超越中國既定外交政策範圍，或自身權職界線。


　
　　所以「是其是，非其非」，筆者翻看了盧沙野受訪的過程，當時法國記者把俄烏之間就克里米亞主權的爭奪，與中國對台灣主權劃上等號，盧沙野表達了兩個觀點：一是台灣與克里米亞無可比性，台灣屬於中國是二戰後確定的國際秩序一部分，已「白紙黑字」寫入《波茨坦公告》和《開羅宣言》。而烏克蘭等部份前蘇聯加盟國因為沒有簽署國際協議，尚未能有效落實其主權國地位。

 

盧沙野提出俄烏應首先争取實現停火（互聯網）

 

盧沙野提出中國兩項前設要求


　　盧沙野還提出第二個觀點稱：俄烏在克里米亞歸屬問題上有歷史糾葛，該地最初屬於俄羅斯，是在蘇聯時期，被赫魯曉夫劃歸烏克蘭，因此當務之急是停止無意義的爭議，立即實現停火。結果他的上述兩個關點被剪裁成一句話：「盧沙野否認前蘇聯加盟國的主權國家地位，且支持克里米亞歸屬俄羅斯」。目前坊間大部分爭議話題，都是僭建於這句經過裁剪的話。

　
　　其實，無論是盧沙野這種大使級別，甚至是駐外使館秘書級官員，尤其是在駐歐美國家期間，在接受當地記者採訪或有工作接觸時，爆發唇槍舌劍時有發生，盧沙野本人就素以「敢言」著稱。但就算是再有火藥味，雙方在安排受訪過程中也會走一些既定程序，例如事先確定採訪的題目，主持人和受訪者甚至還會在開咪前粗略交流一下對談內容，因此不會有太多意外發生。

　
　　如前所述，盧沙野是中國駐安理會五常國級別的大使，他接受法媒採訪當然不會只是為了「閒話家常」，而必然是要代表北京對外傳達某些訊息。如果我們以客觀立場聽取其發言，就不難聽出，他正在為中方促成俄烏停火並展開和談，劃定兩大前設要求：

　
　　這包括一、中方願意協助歐洲調停俄烏停火，但前提是歐洲各參與方必須尊重「一個中國」原則，例如不得把台海局勢與俄烏危機相提併論；二、中方願意率先觸及俄烏衝突中最為核心的矛盾，就是克里米亞歸屬問題，中方就此提出的主張是，由於有關問題具有歷史複雜性，而且又因為蘇聯瓦解而留下了法理上的後遺症，因此宜暫時擱置，首要任務是爭取現階段實現停火。

 

馬克龍月初訪華與國家主席習近平會面（互聯網）

 

歐洲各國避提台灣

 

　　歐洲各國似也已接收到了以上訊息。且看波羅的海三國雖然對盧沙野的言論反應強烈，但主要是針對前蘇聯加盟國主權地位，及克里米亞歸屬問題，卻隻字不提台灣。也就是說，上述國家願意暫時滿足北京提出的第一個要求，但對中國能否公正調停俄烏衝突表達懷疑。反過來說，北京對外政策一向慎防畫蛇添足，全力促成俄烏停火和談既然是當前對歐首要任務，也就不會與立陶宛等國展開過多糾纏。

　
　　歐盟及其主要成員國都保持了低調，似乎也在默許中國協助打開俄烏和談的大門。最為值得關注的是剛剛結束訪華，並再次提出歐洲應該擁有戰略自主權的法國總統馬克龍。他事後批評盧沙野作為外交官措詞不當，暗示這只是中國大使的個人言行。在表面的批評之下，他和波羅的海三國官員一樣，也沒有觸及台灣問題，而是強調前蘇聯加盟國在獨立後的邊界不可侵犯。


　　克里米亞主權屬於烏克蘭是西歐國家和歐盟的一慣主張，而且與中方提出的先達成停火並無衝突。在筆者撰寫本文至此時，傳來國家主席習近平與澤連斯基通電話的消息。請留意，澤連斯基也在通話中表示「烏方恪守一個中國原則。」這也佐證了盧沙野的登台受訪，是在為俄烏和談拉響前奏。

 

俄烏盡快停火已成共識

 

　　接下來，就要看歐洲各國展示自己的戰略和外交智慧。從馬克龍訪華後各方的反應來看，希望俄烏盡快達成停火應該已經在歐洲內部形成了普遍共識，但歐洲對華政策走向卻仍會是飄搖不定的。從歐洲自身安全出發，一方面盡快實現俄烏停火有助為歐洲內部止血；但另一方面，以法國及其他西歐國家目前的軍事實力，並不足以壓制俄羅斯，因此仍有賴於美軍和北約留在歐洲。

　
　　假如台海或亞洲其他地區爆發衝突，美軍精銳甚至是北約部隊都要捲入，那麼還靠誰來看守歐洲？馬克龍恐怕已經看到了其中的利害關係，因此要求戰略自主，避免捲入中美台海爭端，但東歐國家是否也看到這一點？

 

 

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