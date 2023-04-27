八達通一卡通第二季先出？開通八達通銀聯二維碼，內地通行一嘟即Pay！即睇開通教學！

八達通都可以在內地使用？八達通預計在2023年第二季推出實體「一卡通」，大家到時都可以拿著這張卡在全國使用。但其實，八達通手機App已經推出銀聯二維碼，這些都可以在內地使用，即睇八達通一卡通、銀聯二維碼的詳情！

八達通一卡通預計於第二季推出

早前，八達通宣布，預計在2023年第二季推出實體「一卡通」，到時大家就可以拿著這張卡，全國超過300個城市乘搭鐵路及公共交通工具，十分方便。

八達通銀包Pro都可在內地消費

現時可供申請的八達通銀包有2款，分別是即「Lite」及「Pro (已認證)」，而八達通銀包Pro除了在香港適用外，還可以使用當中的「中國國內」銀包功能，大家不用開立內地銀行戶口，增值後直接用港幣兌換成人民幣。

八達通銀包Pro申請要18歲或以上，並提供個人資料、住址、拍攝香港身份證及自拍以通過升級八達通銀包的身份驗證。

6 Steps申請八達通銀包Pro：

1. 下載八達通App並登記

2. 選擇「銀包」，再按下銀包餘額旁的箭嘴指示

3. 先以手機號碼及電郵認證登記

4. 登記者必須年滿18歲，拍攝身份證作身分、自拍及輸入個人住址等資料作認證

5. 過程中記得要檢查資料正確

6. 提交申請後，很快就會成為已認證的Pro用戶

增值方式：

● 經八達通App透過銀行應用程式

● 由已綁定至八達通銀包的八達通卡增值

● 由其他八達通銀包轉賬（P2P付款）

● 以現金增值

八達通銀包Pro可即時開通銀聯二維碼

只要有了八達通銀包Pro，就毋須批核，即時開通，用銀聯二維碼在內地以至全球銀聯消費點消費而開通方法也十分簡單，3步就可以了！

1. 於「銀包」主頁點按「八達通銀聯卡」

2. 點按「立即申請」，並同意「條款及細則」

3. 你的八達通銀聯卡已經開啟。

大家在付款前，記得轉換成「中國國內」銀包，就可以了。詳情可以留意官方網站。