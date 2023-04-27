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27/04/2023

此消彼長下的中國與歐美經濟差異

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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　在進入5月份前，內地經濟活力凸顯，而外圍市場則面對經濟回落的勢態。在本月下旬，第二十屆中央全面深化改革委員會第一次會議召開，這次會議圍繞全面深化改革主題部署了三大領域的重點工作，當中包括、推進科技創新、改進國有經濟以及支持民營經濟。

 

　　投資市場對民營經濟的議題特別關注，在會議前，中央已多次釋放支持民營經濟的正面信號，特別是在去年底的中央經濟工作會議和早前召開第全國兩會，明確提出了支持民營經濟的相關要求。這次中央全面深化改革委員會會議再次強調了民營經濟的重要性，從營商環境、以及政策支持兩大領域提供了明確的政策實施指示，明顯為民間投資帶來新的動力。

 

　　內地第一季度經濟數據優秀，以GDP為例，同比增長達4.5%、規上工業增加值同比增長達3%、居民人均消費支出實際增長達4.0%、而固定資產投資（不含農戶）同比增長亦達5.1%。較為明顯，內地經濟基本面整體站穩回升。隨中央及地方政策效應一步步發揮，內地經濟將會延續向好，為環球經濟的發展發揮穩定作用。

 

(資料圖片)

 

 

　　此消彼長，內地經濟回穩，但環球經濟走勢卻不明朗。以美國為例，參考早前公佈的數據，美國領先經濟指數在3月份下跌1.2%，而在歐洲方面，目前歐元區通脹率過高，貨幣政策目標需要將通脹率拉回2%的目標。就當前形勢，歐元區3月份調和消費者物價指數（HICP）同比上升6.9%，核心HICP同比升幅進一步上升至5.7%，創下歷史新高。另外，英國3月份CPI同比上升10.1%，高於市場預期。

 

　　過去十二個月，英國通脹形勢持續惡化，通脹同比升幅連續7個月高於一成。整體而言，歐美的經濟前景挑戰較大，而英國面對的經濟壓力較為突顯。因歐美緊貨幣環境削減居民購買力，在下半年經濟陷入衰退的風險增加，加上日韓經濟持續低迷，內地出口面對的壓力將增加。

 

　　由此可見，中央擴大內需的政策愈來愈明顯。另外，早前內地出台穩經濟政策的支持力度不弱，加上第一季度經濟數據表現亦不俗，刺激政策進一步擴大的機會較低，估計中央未來的工作重點將聚焦在推動現有政策的落實，以及深化充分發揮相關政策的成效。在新的背景下，內地消費和投資板塊值得關注，當中基礎性消費行業與新能源基建將成為焦點。

 

 

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