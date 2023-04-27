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27/04/2023

求職指南│面試必考題：你先介紹下自己？醒你4大重點，1分鐘說好自己故事！

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

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    本欄隔周三更新

　　「不如你先介紹下自己？」這題無疑是每個面試的「必考題」，而且網絡上有不少參考答案，相信每位求職者都會預先準備。不過，困難的是，如何在有限的時間內有系統地道出自己與工作的關聯性，而且可以爭取面試官的好感？本文將提供4個小貼士讓你準備好一分鐘的自我介紹。



《Emily in Paris》劇照


　　要了解每個求職者，面試官除了可參考求職者應徵時所提供的履歷外，還可以透過求職者的自我介紹，快速了解到：

 

  • 求職者的背景及過往工作經歷
  • 確認求職者履歷的真實度
  • 評估求職者的個性及特質
  • 觀察求職者的溝通表達能力、說話技巧等


　　面試官與求職者的後續對話，有可能就是從求職者在自我介紹中分享的工作經驗開始。所以，能在自我介紹時為自己留下一個好印象，絕對是面試的好開始。


1. 面試前做好資料搜集


　　面試前做好資料搜集，對公司有一定認識。當你了解應徵公司的資料後，再與自己的工作經驗及成就連結，有助你於面試前推銷自己。以下為一些實用資料需要掌握：

 

  • 應徵公司的背景、服務、產品、理念
  • 應徵工作職位及相關職責
  • 行業的趨勢
  • 最近與應徵公司有關的新聞報導、消息


2. 自信又從容地介紹自己


　　當你自我介紹時，面試官除了聆聽內容外，也會觀察你的行為、表達能力等。態度自然、能夠清晰、有條理、有自信地表達自己，也許已是成功的一半。要增強自信，求職者可以「事前反覆練習面試問題」及「選擇舒適的衣著」著手，使自己可處於一個最自在的狀態。另一方面，面試時最好能和面試官有適量的眼神接觸，可以讓對方覺得你在和他說話，也可提升自己的可靠度，不要眼神閃避，或只看著枱面上的文件說話。


3. 自我介紹的內容


　　當自我介紹只有一分鐘時間，你可以選擇略過自己的基本資訊，如：姓名、應徵職位等。你可以「感謝你給予面試機會」作為開場白，然後再解答以下幾條熱門問題：

 

  • 簡短地描述自己「與應徵職位相關的」個性
  • 你為何想應徵這個職位？
  • 你認為自己有能力勝任這份工作嗎？
  • 為甚麼你比其他應徵者更適合這份工作？


　　在解答以上問題時，你可以舉一至兩個例子，以事實支持自己的講法，並且使內容更具體。


4. 切勿遲到


　　印象分於面試中亦是十分重要，求職者應提早預計交通時間，面試當日守時，此表現可反映你重視面試及有良好的時間管理，如早15分鐘到達更可以預先熟習環境，減低緊張感。

 

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