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28/04/2023

搶30元票 戲院長龍 網站塞爆 戲迷怨反礙觀影 有「黃牛」炒上100元

#全港戲院日 #開心香港 #戲院 #戲票 #何爵天 #香港戲院商會
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　　【晴報專訊】明日舉行、「開心香港」活動之一的「全港戲院日」，全港61間戲院票價劃一30元，每人限買4張，掀起全城搶飛潮。昨晨11時開售前，「買飛心切」的市民已「塞爆」各大院線網站，多條院線網站和手機程式「全冧」，致完全無法登入大半天，期間有院線系統更一度顯示有逾2萬人輪候，預計要等候逾3日。

 

太古城的戲院購票人龍延至商場內

 

　　戲院售票處亦大排長龍，有市民指，事隔6年才首次購票入場，不介意排逾句鐘；惟亦有戲迷怨反礙平日「真睇戲」的觀眾買飛入場。網上二手平台昨亦現炒至最貴100元的「黃牛飛」。香港戲院商會對網絡擠塞及戲院排長龍，造成不便表歉意。

 

　　30元戲票昨晨11時開售，記者實測發現多條院線網上系統未開售前已連綫緩慢，甚至斷線，到11時後更「死機」無法登入，手機程式也未能連線。

 

有網站一度顯示 要等逾3日

 

　　其中英皇戲院網站顯示，有2.8萬張戲票出售，但11時前已有逾5,200人排隊登入，預計等候時間為1,076分鐘，即逾17小時；亦有院線網站一度顯示逾2萬人輪候，預計要等逾74小時，即逾3日。到中午12時半，各院線網站陸續可登入，惟售票過程仍不暢順，如選擇場次和付款時，轉換頁面便無法正常運作；有戲院大部分電影場次只剩小量戲票，且為首兩行座位。

 

有院綫網站昨早一度顯示要等候十多小時（網站截圖）

 

　　不少市民亦到戲院買飛，各大戲院售票處自早上10起已有人龍，自助售票機不能運作。其中北角匯ACX戲院昨午2時才開門，但市民早上10時便排隊，不惜等4小時。市民陳小姐及馮小姐昨晨10時半已到沙田MCL MOVIE TOWN排隊，指抵達時已見人龍圍繞售票處1圈，並延至商場同層，等近2小時才能購買《超級瑪利歐兄弟大電影》戲票，又指非為30元才買飛，原已打算周六入場，坦言「可能無30元（優惠）更方便」。鄺同學於昨晨11時許到場排隊，他亦指人龍比預期長，原預計要排1小時，打算與朋友買《瑪利歐兄弟》，但相信或滿座要改買另一套。有帶同小朋友排隊的市民指，過去6年未曾在戲院睇戲，望今次買3張《瑪利歐兄弟》戲票，讓小朋友感受戲院氣氛及體驗香港「排隊文化」。

 

導演倡各院綫 不同日子開賣

 

　　《正義迴廊》及《死屍死時四十四》正上演的導演何爵天指，有市民事隔多年才首次入場，認為活動對刺激電影業有很大作用，但預售其他日子場次的情況較差，料與各院線昨「冧檔」令市民未能買飛有關。他建議，日後若再辦「戲院日」可分流，如各院線不同日子售票、分開不同電影如港產片的售票日等。香港戲院商會指，各院線日前已加強伺服器及進行測試，但最終部分時間仍出現網絡擠塞，各戲院亦排長龍，對輪候市民造成不便表歉意，各院綫已盡最大努力處理及疏導。

 

轉載自: 晴報

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