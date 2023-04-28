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28/04/2023

最想擁有的超能力 炎明熹恨與小動物溝通

#炎明熹 #Gigi Hadid #Collar #李芯駖 #陳泳伽 #Winka #女團
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　　【晴報專訊】根據非正式統計，大部分人都想擁有瞬間轉移、上天下海、預知未來或讀心術等超能力。年紀輕輕的炎明熹（Gigi）最想擁有讀心術，但不是看穿人心，而是解構小動物的內心，希望了解牠們多一點，果然愛心爆棚。而女團COLLAR成員李芯駖和陳泳伽（Winka）最希望獲得甚麽超能力呢？

 

愛心爆棚的Gigi最想能跟小動物對話。（微博圖片）

 

Gigi愛與貓咪互動。（微博圖片）

 

　　喜歡小動物的炎明熹，不時在社交網分享與小動物合照，包括貓、狗、羊駝，甚至連雞都不放過。她最想擁有能夠跟小動物溝通的能力，「我真係好鍾意小動物，無論昆蟲或者貓狗都鍾意，平時接觸貓狗比較多，每次聽到佢哋『喵』或者『汪』一聲，我都好想知佢哋講緊乜，或者每一個動作係代表啲咩，我好想可以同佢哋溝通，我有嘗試去了解佢哋嘅叫聲係代表乜嘢，不過可能被我歪曲咗意思，哈哈。」

 

Gigi因工作關係遇見羊駝，令她十分高興。（微博圖片）

 

　　Gigi又透露早前返鄉下，在街上遇到一隻流浪貓，上前準備餵牠時，突然有另一隻流浪貓走過來搶食，「隻貓應該係對陌生人有啲恐懼，佢以為我有惡意，所以出爪抓損我，我知隻貓應該係無心，如果我識同動物溝通，情況就唔同。」

 

李芯駖幻想變數學奇才

 

　　女團COLLAR成員李芯駖自嘲數口差，「由細到大都係數學白癡，見到數字就驚，數學考試幾乎無合格過，唯一一次合格就係考公開試，亦好幸運呢次唯一一次嘅合格，令到我可以順利升學。」她笑言天生與數學無緣，若然能得到天賜的超能力，最希望能與數學有關。芯駖謂︰「我夢寐以求最想做到一位數學家，因為好想知個腦係點樣構造，點解有啲人對數字特別敏感、特別叻，我真係好羨慕數學叻嘅人。」

 

芯駖坦言見到一大堆數字就怕怕。（IG圖片）

 

陳泳伽想化身美人魚

 

　　而COLLAR另一成員Winka最想探索水底的世界，她認為海洋充滿神秘感，而且會有無限可能，很想隨時能潛入水底「暢通無阻」地窺探海底世界。Winka表示︰「對海底嘅認知都係從電視上得知，好想知究竟幾萬米深嘅海底係點嘅呢，最想隨時潛入海底無限探索，同海洋生物近距離接觸。」原來Winka最想變成美人魚，可以自由自在地在水中玩樂，最好一覺醒來便擁有這超能力。

 

Winka幻想自己成為美人魚。（IG圖片）

 

Winka很想與海洋生物玩遊戲。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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