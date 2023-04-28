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28/04/2023

Bank Bank BANGING……

#第一共和銀行 #矽谷銀行 #爆雷
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　　美國爆出銀行危機後，不同分析者各有不同說法。筆者很老套，只依書直說，銀行為百業之母，阿媽唔掂，百業怎可掂，所以3月17日有文《Bank Bank BANG》（圖一）。

 

 

　　BANG完之後，有人認為無事了，因為這只是個銀行流動性資金的短缺，銀行不是2008年的雷曼式爆破，資是可抵債的，所以一到美國宣布存款保險公司會保障銀行存戶的存款，不少人謂危機解，股市便彈，但筆者仍謂《BBQ Party》（3月20日文，圖二），後欄失火，BANG完一響後，要看《BANK BANK BANK》（4月12日文，圖三），會否《BANK BANK bang》（4月26日文，圖四）。

 

 

 

 

　　前晚美國的銀行似乎是BANGING……了。

 

　　帶領這個BANGING……的，仍是筆者提出會爆雷的第一共和銀行，公布的業績是好於市場所預料的，但其股價仍跌逾三成（圖五），把前晚的道指、標普500拖下（圖六），納指仍可企硬，因為納指的重磅股業績好，標普前晚之跌，是4月以來最大的。

 

 

 

　　不少樂觀者認為2008年爆雷，是因為財政部遲遲不出手救援問題銀行，但今次不是，在矽谷銀行出事兩三天內，財政部已宣布會保障存戶的存款，這便可以停止了存戶再自銀行提錢走，造成擠提，於是銀行危機便可解。這是個很粗糙的觀點，也是只看標題，沒看細字，而魔鬼就是在細字中。細字是甚麼？

 

　　第一共和銀行是全美第14大銀行，高於第16位的矽谷銀行，其存戶不是細眉細眼的小戶，而是中產至超產的重頭戶。當時市場有要求財政部要改改存款保險的保險上限，不要只賠至多25萬美元，當時財政部在討論了一夜之後，宣布基於道德風險（moral hazard）存款保險一定守在25萬美元，以免給美國人民有「救富人」的錯覺。

 

　　好了，你財政部不救25萬元以上存款的「富人」，這些富人會不會抱共赴銀行難的犧牲精神，不撤走任何多於25萬美元的存款？

 

　　美國立國的經濟主旨是依亞當．史密斯的利己主義，必然是笨人走得摩，還不趁第一共和仍有錢時，急急提錢走人？這就是為甚麼第一共和在首季就流失了近千億美元的存款。

 

(資料圖片)

 

　　這個25萬美元上限的保陪額就是個驅錢棒，兔死狐悲，其他銀行的存戶又怎樣了？筆者不知，怕也沒有多少人能知，要等宣布。

 

　　去問人借錢，人家很快速地回你，是好事定壞事？看回話如何：

 

　　1. 不借；

 

　　2. 只借25萬；

 

　　3. 無限借。

 

　　要班水救急，快，固然重要，但更重要的是，是否真救得到急，第一共和銀行得到了個快回覆，但救不了急，就只有等爆煲。

 

　　第一共和會不會爆煲，今時也不知，看那11位華爾街大佬肯不肯再做白武士，但估計不會了，白宮／政府又謂不干預市場運作，於是……

 

　　不少人認為今時不少被擠提的銀行都沒有過度炒賣，不似2008年的雷曼爆破時樣，但是忽略了，今時與雷曼時的共通點，就是投資損失不菲嘛！

 

儲局急加息　持國債變蝕

 

　　投資市場上話知你是炒賣高風險的項目，還是無乜風險的項目，只要輸得勁就會資不抵債。有持貨能力的，可不受短期的流動性資金短缺所累；沒能力的，就要面臨破產風險。

 

　　今時不少美國的地區銀行（有三、四千家）就是乖乖的不冒險的，買入美國國庫債券，兩年前，這些國債處十分低息期，十年美國債可以低至0.8%，今時則是3.5%或以上，結果就是以為無風險的美國國債就立馬因美儲局急加息而全部蝕。

 

　　有兩個解決方法：

 

　　1. 持有這些超低息債券至到期日，即是十年期的，起碼要揸8年，到期了，就百分百收回本金。

 

　　2. 望美儲局再QE，減息至0.8%水平。

 

　　前者靠時間打救，等得了嗎？後者要靠上帝使美儲局轉舵，易嗎？

 

　　兩者都不易，於是：

 

　　Bank Bank BANGING……的危機是存在的。投資者怎辦？雞仔注，跟貼個市，如不想費神，就放假去好了。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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