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28/04/2023

耶倫伸出的是橄欖枝？

#大國博弈 #耶倫 #美元 #脫勾
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　美國財長耶倫4月20日在約翰霍普金斯大學的高等國際研究學院發表了一長篇演說，闡釋她對中美經濟關係的觀點。演說中雖有不少地方是老調重彈的美國八股，但有幾段卻頗引人注意：「我們（拜登與耶倫）相信世界之大足以包容（中美）兩國，中美可以並且需要找出共同生存之道共享全球繁榮」、「美國並不尋求與中國脫勾」、「兩國經濟體若全面分割，對兩國都是災難性的」。

 

　　若感到這些段落似曾相識，便是對了。曾幾何時，中國官方對美發話時，主調完全一致！要知道，在當今美國的政治圈中，各政客正都忙着爭相表現誰最反華，堅決把中美關係視為你死我活的零和遊戲，耶倫的言論便顯得突兀了。葫蘆裏在賣甚麼藥？中美關係是否有轉機？

 

耶倫非死硬反華派

 

　　耶倫說話的用意，我認為有3種可能。第一種是她真心實意的認同中美不應脫鈎，大家可互相共存。耶倫並非死硬的反華派，過去她曾表示對中國商品的關稅可以減低。在美西方金融制裁俄羅斯不亦樂乎之時，耶倫卻指出過此等制裁並無法律依據，現今提出中美脫鈎是災難性的，正是久經訓練的經濟學家之常識，又有何奇？至於立場與美國政圈的基調不合，也可理解為美國並非只有一種角度的國家，各利益集團可有不同的觀點。

 

(網絡圖片)

 

　　第二種可能是美國自己內外交困，周身不妥，形格勢禁，不能不放出氣球，試探中國肯否幫她一把，尤其是不要減持美債，甚至是借更多錢給美國。耶倫前一陣子眼見有中國富豪資金轉離美國，已發表過聲明，勸喻他們不用這麼做，並說把錢放在美國是絕對安全云云。其實她更早之前也曾表達過擔憂，美國政府把美元武器化，總會對美元的認受性帶來不利影響。她因身份關係，話說得風輕雲淡，但近日在多個國家去美元化之風逐漸吹起，她會否心焦如焚？耶倫極想到訪中國，已是溢於言表，若非有求於中國，為何在美國朝野盡皆反華的期間，一個財政的主管會這麼渴求訪華？有此訴求，先伸出橄欖枝營造氣氛，也合情理。

 

美需華幫助脫財困

 

　　第三種可能性是美國政府不安好心，混淆視聽，本來是美國大力打壓中國的經濟發展，卻把自己說成是力求和平與中國和平共存、反對脫鈎的旗手，目的是坐實中國才是破壞穩定的壞孩子，若有動盪，中國要負起責任。也許另一意圖是要迷惑中國，使她繼續對美國抱有幻想。

 

　　我相信以上3種可能性都存在，它們互相並不矛盾。在經濟學界，耶倫雖並未被視為偉大的經濟學家，但她總算有一定學術地位，不能只按政治本子說話，不理行內共知的常識。早在特朗普發動貿易戰之時，美國經濟學界早已不以為然，耶倫焉會不知？所以她對脫鈎會為美國帶來災難性後果的論斷，是她專業意見的誠實表達。在此事上，她與負責談判的美國貿易代表戴琪頗有分歧，亦非秘密。

 

　　美國的政客也許不一定明白，但耶倫應懂得美國財政狀況並不穩定，沒有中國的幫忙，極難脫困。美國政府欠下美國人民及外國政府與人民的債項共31.46萬億美元，美國政府及美國人民對其他國家政府與人民欠下的外債，亦高達31萬億美元，中國政府是第二大的美債債主，雖經多次減持，仍有8,000多億美元，舉足輕重。更大的問題是中國的減債行動會起到示範作用，其他國家為了怕美債被拋售會帶來自己的損失，也可能加入售債。這便可能動搖到美國財政根基，不能不早日扭轉此趨勢，否則以後美國政府借債，只能靠提高利息去增加吸引力。

 

美對華打壓未止息

 

　　至於耶倫的演說有無混淆視聽的部分，答案是肯定的。美國早已把所謂的國家安全泛化到每一領域，樣樣都說成國家安全受到威脅，要犧牲經濟保衞國家安全也在所不惜。此等藉口有時頗為荒謬。至今華為的設備仍未有專家發現存有洩密的後門，打壓華為無所不用其極，難道不是為了要除去一個科技與經濟的競爭對手嗎？孟晚舟被拘留，觸發點是滙豐的銀行業務，這又與美國國家安全有何關係？長臂管轄，禁止ASML賣光刻機給中國，分明是使用旁門左道破壞中國的發展。對中國商品實施的高關稅，至今依然故我，還敢說美國無意打壓中國經濟阻止其發展？誰是挑釁者，一目了然。

 

　　中國對耶倫的發言，反應冷淡。與耶倫談一談，不是不可，但美國若無實質性行動減少敵意行為，中國不會存有幻想。

 

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