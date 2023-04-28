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28/04/2023

環保節能 | 在海中心上班？荷蘭有水上漂浮辦公室！節能低碳，應對氣候變遷，特別設計冬暖夏涼！

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　　疫後人們不但更注動健康，也更關心環保節能，ESG（環境、社會和管治）成為不少企業的關注點。

 

　　有荷蘭建築公司建了一所「水上漂浮辦公室」，不但以「順應自然」的方式適應海平面上升，電力供應也是自給自足，更在設計上迎合上班族的工作需求，以提高其生產力。

 

　　這座水上漂浮辦公室名為Floating Office Rotterdam（FOR），處於鹿特丹Rijnhaven河道中央，樓高3層、面積3,606平方米，設有一個大型露台區供員工使用。

 

Floating Office Rotterdam（FOR）的設計很重視員工體驗，除設有餐廳、圖書館和泳池等，每層露台都可直接通往戶外，讓員工隨時感受大自然環境，放鬆身心。（Powerhouse官網圖片）

 

太陽能發電 剩餘供應市區電網

 

Powerhouse聯合創辦人Nanne de Ru強調辦公室設計要以人及環境為本，他表示當各種設計細節結合起來時，就能讓FOR的效能勝過許多建築物。（Powerhouse官網圖片）

 

　　荷蘭建築公司Powerhouse聯合創辦人Charles Bessard表示，FOR看起來跟建築於陸地上沒大分別，但實際上，它每天都需面對大幅度的海平面變化，並因應河水高度而上下浮動，短短數小時內，平均上升下降的差距可高達兩米。

 

　　他指出，這辦公室是由兩根繫泊桿固定在河底，並根據河道的水平面而改變長度，調節整幢建築物的升降高度。由於FOR體積非常巨大，所以晃動會顯得很微弱，即使身在其中，也會感到很平靜，恍如在陸地辦公室工作，不會令員工感到「暈船」。

 

　　FOR不僅位置特殊，更強調節能和低碳，電力都是自給自足。Charles Bessard解釋，一半屋頂是由太陽能板組成，面積約870平方米，能提供約154千瓦小時的電量，較該辦公室所需的還要多出40%，剩餘的電力更可供應給市區電網，讓有需要住宅和企業公共使用。

 

　　至於另一半屋頂則是綠化設計，主要以雨水澆灌，為辦公室提供生態效益及增加建築微氣候的舒適度。

 

　　另一聯合創辦人Nanne de Ru提到，在冬天時辦公室能利用陽光，通過3層大面積的落地玻璃窗，增加室內溫度，同時滿足員工對於在室內感受自然光線的渴望。

 

適應海平面 河水製冷減開冷氣

 

　　室內則採用由反光材料製造的遮陽系統，加上每一層的天花板都安裝了利用河水製冷的冷卻系統，能防止夏天室內過熱，同時可透過水源熱泵交換系統，讓河水冷卻地板溫度，防止室內溫度快速上升，減少使用冷氣機。

 

　　FOR的另一特點是建築材料主要為木材，優勢是易於場外預製、方便現場組裝，且在現場進行細微調整時，易於現場變更。加上木材較輕，能讓浮動基座上的建築物有更大的彈性設計空間。更重要是，組裝時毋須使用黏合劑，整幢建築都可進行拆解，以便將來可以再次使用。

 

　　Nanne de Ru表示，以上的節能和永續設計，不但具有持續的減碳效益，也為各地應對氣候變遷產生的水位上升問題，帶來可行的應對方案。「全球有很多城市都位於水與陸地的交界處，未來幾十年，我們肯定要面對更多洪災來襲，更多水患，因此必須盡快思考如何適應這樣的環境，因為我們不可能放棄我們的城市。」

 

 

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