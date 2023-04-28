拍攝手機機王！小米13 Ultra與Leica聯手開發攝影系統！全新4鏡頭組合，香港6月發售！

小米的旗艦攝影手機13 Ultra自本月在國內發表後，隨即受全球注視，主因是這部手機擁有強勁的拍攝功能，包括用上1吋可變光圈主鏡頭及升級感光元件，加上與Leica聯手開發相機攝影系統等等。本周小米就特意邀請媒體試用未推出的13 Ultra，主要體驗攝影功能，並預告將於6月在港上市。

（圖片由作者提供）

小米供筆者試用的13 Ultra只是國內版本，功能上與國際版或有分别，不過攝影功能是大致相同。這台手機外觀極吸引，機身支援IP68防水防塵，並用上抗菌納米科技矽膠皮革機背，手持有極好手感，試用的手機有黑、綠兩色，暫未知道香港會有哪色選擇。

13 Ultra依然用上開孔式熒幕

用上抗菌納米科技矽膠皮革機背，手持有極好手感。（圖片由作者提供）

用上Leica Vario-Summicron 1:18-3.0/12-120 ASPH攝影系統，四個主鏡頭均是5,000萬像素。（圖片由作者提供）

13 Ultra的基本規格與13 Pro相同，不過機身就加入Loop LiquidCool環形冷泵散熱技術。與13 Pro的主要不同，在於13 Ultra用上全新的四鏡頭組合，這四個鏡頭同是5,000萬像素，繼有廣角、超廣角、遠攝及超遠攝，還原Leica四個經典鏡頭。其中廣角鏡頭用上IMX989感光元件，而其餘三個鏡頭則同樣用上IMX858感光元件。

機頂設有紅外線埠，可作紅外線遙控器使用。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面支援90W快速充電，跟機也附有90W充電器。（圖片由作者提供）

機身右側備有電源鍵及音量鍵。（圖片由作者提供）

13 Ultra設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。（圖片由作者提供）

基本拍攝功能13 Ultra與13 Pro是相同，唯一差異是13 Ultra的廣角鏡頭加入可變物理光圈支援，在自動或手動模式能切換以f／1.9及f／4.0來拍攝相片，肉眼能看到鏡頭的光圈簾是打開或關閉。要留意是，13 Ultra的35mm鏡頭是彩色鏡頭，並非13 Pro的黑白鏡頭，若要作品有Leica奶味或許13 Pro會更合適。

13 Ultra的廣角鏡頭加入可變物理光圈支援，在自動或手動模式能切換以f/1.9及f/4.0來拍攝相片。（圖片由作者提供）

圖中右上方的是13 Ultra的廣角鏡頭，可見光圈簾是打開或關閉。（圖片由作者提供）

小米稱13 Ultra將在個别地區推出國際版，而香港是發售地區之一，預計6月中會正式在上架，到時才有詳細的銷售資訊。此外，小米稱現正積極爭取引入13 Ultra專用配件「專業攝影套裝」，可是該配件需求甚大，暫時國內已搶購一空，能否成功引入要拭目以待。

相機提供了多種拍攝功能，與13 Pro相若。（圖片由作者提供）

13 Ultra支援可變物理光圈，以f／1.9（左）拍攝的相片，淺景深效果與f/4.0有明顯分别。（圖片由作者提供）

13 Ultra拍攝的相片依舊有極高水準的畫質。（圖片由作者提供）

總結

由於試用的時間有限及當日天陰的關係，筆者未能充分體驗13 Ultra的拍攝能力，待實機推出後，筆者會再次測試，到時將另文介紹。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.19GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.73吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 5,000萬像素遠攝 + 5,000萬像素超遠攝（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：163.18 x 74.64 x 9.06毫米

重量：227克

售價：待定

查詢：小米 3077 3620