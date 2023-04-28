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28/04/2023

沉浸式健身、睇球賽！傳蘋果MR眼鏡6月登場！將會重現iPhone Moment？還是淪為失敗產品？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　iPhone推出至今已有16年了，外界一直期盼蘋果（Apple）推出足以接替iPhone地位的新類型產品；傳聞已久的AR／VR頭戴裝置，則被視為最有機會接棒的明日之星。有消息指，這款AR／VR眼鏡或會在今年6月舉行的蘋果全球開發者大會（WWDC）上亮相，定價可能高達3,000美元。當Meta的Quest Pro、微軟的Hololens均無功而返，為甚麼蘋果仍敢以天價推出AR／VR眼鏡呢？究竟這是出於Apple對產品的必勝信心，還是迫於市場形勢的大膽豪賭呢？

 

微軟HoloLens偏重於企業應用，專攻遠端協作、工廠設備維修、人員培訓等應用情境。（圖片來源：微軟官網）

 

結合AR與VR元素的MR眼鏡

 

　　2023年3月底，Apple發出了WWDC23的邀請函，上面印有酷似薄餅透鏡陣列（Pancake lens array）的圖案。目前這種透鏡被用作AR／VR頭戴裝置的光學設備。因此有不少媒體預測，蘋果AR/VR裝置有機會在2023年6月5日舉行的WWDC上發表。

 

蘋果的WWDC23邀請函上的圖案，有點像是常用於VR眼鏡上的薄餅透鏡陣列，因而有多家媒體揣測，Apple可能會在WWDC上發表MR眼鏡。但也有另一些媒體作出不同解讀，認為邀請函的圖案可能代表蘋果產業園區的彩虹拱門。（圖片來源：Apple官網）

 

　　這款傳聞中名為「Reality Pro」或「Reality One」的AR／VR裝置，外形近似於滑雪護目鏡，內置兩組4K屏幕供用戶收看AR/VR影像，機身前置OLED屏幕則用作顯示穿戴者雙眼，讓用戶可以眉目傳情，與外界溝通互動。

 

以蘋果概念產品設計而聞名的設計師Antonio De Rosa，以假想方式設計出蘋果MR眼鏡的概念圖「Apple View」，未知與Reality Pro真機會有幾多成相似呢？（圖片來源：Adr Studio官網）

 

　　Reality Pro同時支援VR（虛擬實境）和AR（擴增實境）兩項技術，可讓用戶游走於VR與AR世界之間，所以又被稱為「混合實境」（Mixed Reality，MR）裝置。其機身設有一個類似Apple Watch上數碼錶冠的撥盤，用戶只要扭動撥盤，就可以切換至虛擬實境或擴增實境模式。

 

Reality Pro機身上可能會裝配類似Apple Watch上數碼錶冠的撥盤，容許佩戴者在VR和AR模式之間自由切換。（圖片來源：Apple官網）

 

　　用戶在VR模式下可以完全沉浸在虛擬世界中，操作各式應用軟件、或欣賞不同影音內容；當啟用AR模式後，則會提供近似iPhone與iPad上的ARKit平台體驗方式，在現實世界畫面上疊加數碼內容，跟用戶作出互動。

 

蘋果於2017年推出 AR應用開發框架「ARKit」，第三方開發者可基於此框架為iPhone或iPad編寫擴增實境APP。（圖片來源：Apple官網）

 

腰帶形充電池減輕用戶頭部負擔

 

　　Apple MR眼鏡或會內置Ｍacbook級數的M2處理器，以及AR/VR專用的圖像處理器，並會裝配多組攝影鏡頭和感測器，用作追蹤用戶的眼球運動、肢體動作與外部環境，以實現眼神和手勢操控。Reality Pro機身會使用碳纖維框架，充電池亦會採用分離式設計，以減輕用戶頭部負擔。

 

　　Reality Pro充電池將會設計成獨立腰帶，可以繫在用戶腰上，通過類似MagSafe充電器的磁性電源線連接到頭戴裝置。假如用戶在操作期間不慎揮到電源線，磁性電源線只會自動解開連接，而不會拉扯整部裝置。預計充飽電後，它可以連續操作兩小時。

 

Apple MR頭戴裝置會搭配一個能夠繫在腰部的充電池，透過類似MagSafe充電器的磁性電源線連接到頭戴裝置。（圖片來源：Apple官網）

 

　　它採用全新的《xrOS》作業系統，其操作介面與《iOS》相似，不僅可以使用《iOS》上的基本軟件，諸如《FaceTime》、《Safari》、《日曆》、《天氣》、《地圖》、《相機》、《照片》、《備忘錄》、《股票》等，還可以透過全新的3D介面使用iPad上數十萬個第三方開發的APP。

 

MR軟件應用聚焦生產力與健身

 

　　軟件應用方面，Reality Pro主要聚焦於生產力APP。它既可支援蘋果旗下的3款辦公室應用軟件：《Pages》、《Numbers》、以及《Keynote》，又可以使用蘋果影片編輯軟件《iMovie》和音樂製作軟件《GarageBand》。

 

　　用戶啟動VR版《FaceTime》後，可藉由虛擬化身進入3D虛擬會議室進行視像通話，營造用戶與對方身處同一個空間中面談的感覺。《Freeform》則可讓用戶透過虛擬白板演示各種資料。

 

　　除此以外，健身APP也是Reality Pro的另一主打賣點。《Fitness+》可讓用戶一邊觀看虛擬教練的示範，一邊進行鍛練。《Wellness》則是一款讓人專注於冥想的APP，可提供身臨其境的虛擬情境、平靜的聲音與旁白。

 

　　《xrOS》是建基於《iOS》而開發，故此對現存iPad軟件已有一定的兼容性。同時，蘋果已針對大部分iPad應用軟件作出微調，確保能夠在Reality Pro的3D介面上顯示。Apple的最終目標是，讓iPhone、iPad、 Mac與Reality Pro能夠流暢地在不同裝置間切換使用。

 

Reality Pro定價過高或有礙普及

 

　　內容配套方面，Reality Pro用戶可以進入虛擬實境，沉浸式觀看體育賽事。其實，蘋果對此已作出多年部署。2020年，Apple收購VR體育內容公司NextVR。2022年3月，蘋果跟美國職業棒球大聯盟（MLB）合作，在Apple TV+上推出直播節目《Friday Night Baseball》。2022年6月，蘋果宣布美國職業足球大聯盟（MLS）簽署合作協議，Apple TV從2023到2032年將會獨家直播所有賽事。

 

蘋果宣布與美國職業足球大聯盟合作，從2023到2032年透過Apple TV獨家直播每一場賽事內容。（圖片來源：Apple官網）

 

　　盡管蘋果已為Reality Pro積極部署軟件和內容配套，但似乎仍欠缺消費者非買單不可的殺手級應用，推出初期的內容數量亦可能有限，而且電池續航時間只有兩小時左右，使操作便利性和實用性大打折扣。

 

　　更大的問題是產品索價過高。綜合各方消息，Reality Pro定價可能會高達3,000美元（約2.34萬港元）或以上，這是Meta低階版VR眼鏡Quest 2價格（399.99美元，約3,120港元）的7倍、高階版VR眼鏡Quest Pro（999.99美元，約7,800港元）的3倍，確實讓一般消費者望而卻步。

 

　　早前有蘋果高層表示，可能只有極少數的科技狂迷和富豪級客戶才願意一擲千金，購入Reality Pro。《紐約時報》報道指，蘋果公司內部有部分人員對Reality Pro的實用性產生懷疑，甚至有員工因為覺得它的前景不明朗，索性退出開發團隊。

 

MR眼鏡定位模糊、欠明確優勢

 

　　Apple以往進入MP3隨身聽、智能手機、智能手錶等新市場時，消費者對產品已有一定程度的認識，當中更有不少人已有購買意慾，因此蘋果只要能夠開發出更好的產品，擊敗既有對手便可以取得市場份額。然而，目前大部分消費者對MR眼鏡還是不太熟悉，蘋果要說服消費者購買這款陌生產品，將是一大挑戰。

 

　　iPhone推出之初就沒有這個問題，因為當時用戶已習慣了每天隨身攜帶手機。初代iPad上市時，消費者亦已對平板電腦做好準備，知道它可以替代部分筆記簿型電腦（筆電）的功能，又可以充當休閒娛樂的隨身裝置。

 

　　相比起Apple現有產品，Reality Pro也缺乏明確的優勢。初代iPad上市，蘋果強調用這款平板電腦瀏覽網頁、觀看照片、或欣賞影片，效果都要比Mac或iPhone好得多。至於Apple Watch，蘋果也宣稱在活動追蹤表現上更勝iPhone一籌。然而，暫時仍未能看出，Reality Pro在哪一方面優於iPhone或iPad。

 

　　觀乎AR／VR領域的現有產品，無一能夠開拓出足夠大的市場。微軟（Microsoft）旗下的MR眼鏡HoloLens 2，索價高達3,500美元（約2.73萬港元），所以賣出數量不多。Meta旗下的Quest系列VR眼鏡算是較多人購買，但用戶數量始終有限，不足以形成龐大市場。

 

Meta旗下Quest系列VR眼鏡主攻消費者市場，目前市佔率已達80%，但因市場規模不夠大，所以至今仍在虧蝕中。（圖片來源：Meta官網）

 

　　就算Reality Pro比現有AR／VR眼鏡的設計更精緻、功能更先進，惟卻依然難以擺脫微軟和Meta面對的困境：定價過高，缺乏殺手級應用，大部分消費者對這類產品持謹慎態度。

 

MR眼鏡首年銷量目標100萬部

 

　　據說，Reality Pro的設計團隊希望多花幾年時間，把產品造得更輕巧後才發布，但蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）卻不願意再等下去。為甚麼庫克明知MR產品市場仍未成熟，還是要一意孤行呢？這是因為Apple需要MR裝置，而AR／VR眼鏡市場也苦等了Apple許久。

 

　　當世界經濟面臨萎縮，2022年全球智能手機的出貨量創9年來新低，庫克比誰都清楚，Apple急需找到下一個硬件平台。事實上，Apple將於６月發表MR眼鏡的消息一出，公司股價隨即應聲上漲3%，可見投資者也盼望蘋果有新類型產品面世。

 

　　事實上，蘋果已花了7年時間和大量資源來研發MR裝置，期間還收購了幾家AR/VR技術的初創企業，可見對此領域深耕已久。MR眼鏡的早期銷量或許不是Apple最需要考慮的事情，反而通過初代Reality Pro的試水，得以驗證其AR／VR技術，又可以蒐集用戶反饋，知道消費者真正想要的是甚麼，從而幫助推進MR消費產品市場布局，這可能才是Apple更想做的事。

 

　　有知情人士透露，蘋果對Reality Pro定下的銷售目標並不高，預估首年銷量只有約100萬部。初代iPhone上市第一個月已售出100萬部，初代iPad更在發售後的28天內突破100萬銷量大關。如此看來，Reality Pro有可能是蘋果近年開賣銷量最低的初代產品。

 

MR眼鏡以Apple Watch為榜樣

 

　　那麼，Reality Pro是否會成為蘋果的失敗產品？假如這款MR眼鏡能夠依循Apple Watch的發展軌跡，仍是有可能取得成功。最初Apple Watch因介面設計不夠友善、應用軟件配套不足、產品定位不明確而被看衰，但隨著不斷收集用戶回饋，產品疊代更新，逐一修正問題，並釐定出更清晰的定位——作為用戶健身追蹤、健康維護的隨身裝置，最終發展成為蘋果核心業務之一。

 

初代Apple Watch在2015年推出時，雖然缺乏殺手級應用，但後來蘋果摸索出健身和健康追蹤功能可以成為其重要賣點，終於讓它大賣起來。（圖片來源：Apple官網）

 

　　著名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）指出，MR眼鏡未必趕得上6月舉行的WWDC發表會。他解釋，蘋果公司內部對Reality Pro發布時能否重現「iPhone時刻」不太樂觀，故此可能會將量產時間延後1至2個月，即是順延至2023年第三季的中下旬。這也為MR裝置能否如市場期待般在WWDC上亮相增添了變數。

 

　　可是，Apple過往也曾在某些新產品推出前的幾個月便已進行預告，譬如Apple Watch在2014年9月發表，及至2015年4月始正式上市。到底蘋果MR眼鏡能否如大家所願，在2023年6月登場呢？答案仍有待確認，但「醜婦終須見家翁」，估計2023年底前Reality Pro還是要現身，以實現蘋果的未來願景：不但可以取代筆電，甚至能取代iPhone的終極隨身裝置。

 

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