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28/04/2023

五一長假Shopping！各大商場優惠大合集！1折、半價買Gucci、Balenciaga / 最高回贈$4,500購物禮券 / 抽泰國雙人來回機票 / $1瘋狂搶iPhone、PS5

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Text: Kennis Wong

　　終於等到長假了！適逢五一黃金週，加上剛發放消費券，各大商場都推出不少優惠，有現金券獎賞，亦有名牌折扣等！讓你消費同時，可以獲得回贈，十分抵！即睇八大精選商場優惠！

 

商場購物優惠 | 1. YOHO MALL：Mega Sale消費回贈高達10%！名牌Coach、Balenciaga等都有折？

 

　　消費券到手，購物欲特別旺盛！YOHO MALL即日起至6月6日，聯同多個人氣名牌，如Coach、Balenciaga、Michael Kors、KENZO及Gucci等，推出限定1折及半價專區！Michael Kors Mott玫瑰金扣粉色手挽袋由$3,980減至$398，春夏配上一個粉紅色袋，十分有生氣！另外，Gucci 男士黑色馬銜扣皮革樂福鞋亦由$7,500減至$3,750，低至半價其他產品，如飾物、電子產品及美容化妝品等都有折，機會難得！

 

「YOHO時裝巡禮」及全場「超值筍貨」

日期：即日起至6月6日

 

　　此外，場內消費亦有「YOHO MEGA SALE」現金券回贈！由5月1至31日起，The Point 會員憑電子貨幣即日消費滿指定金額，即可獲贈電子贈券套裝，回贈超過10%！

 

初夏消費狂賞

換領日期：5月1至31日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：YOHO MALL I及 II 顧客服務中心

換領詳情：

消費滿$3,000，可換領$100電子贈券套裝

消費滿$8,000，可換領$600電子贈券套裝

消費滿$20,000，可換領$2,200電子贈券套裝

 

（圖片來源：YOHO MALL）

 

　　另外，The Point會員於YOHO MALL時尚服飾、美容及化妝品商戶單筆消費滿$1,500，便可憑有效發票換領印花，儲滿指定印花換領高達8折立減券及換領其他精選美妝產品、人氣家電等，多買多送，快點去掃貨！

 

「儲印多重賞」

換領日期：即日起至6月6日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領詳情：

1個及2個：分別可換領指定購物立減券或精選禮品

5個及8個：分別可換領指定精選美妝產品

12個及20個：分別可換領指定精選飾品及人氣家電等

50個：尊貴時裝專門店 L Buy 8折券

 

下一頁：Mira Place消費3重賞！買得多，有機會獲得日本來回機票及$10,000商場及商戶禮券！

 

 

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