國際珍珠奶茶日 | 茶飲店推一杯兩飲！限定兩天戶戶送order孖裝珍珠奶茶，$42一杯飲齊斑蘭珍珠椰乳 + 茉莉珍珠奶茶兩種口味！

召喚所有喜歡喝珍珠奶茶的朋友！大家平時喜歡甚麼口味的珍珠奶茶呢？對於選擇困難的人來說，要選好口味真的是一件相當苦惱的事。要茉莉味好，還是斑蘭味呢？不選了，我全都要！

4月30日是國際珍珠奶茶日，大家又怎可以不喝一杯珍珠奶茶呢？為慶祝這個特別日子，茶飲店茶星人不但有2款全新口味，更與戶戶送合作獨家推出了限定孖裝珍珠奶茶杯，即是一杯奶茶就喝到2種口味，適合喜歡新鮮感的你！

茶星人將推出全新斑蘭珍珠椰乳及茉莉珍珠奶茶。先說說斑蘭珍珠椰乳，香甜的斑蘭散發著獨特的香氣，再配上香醇濃郁的椰乳，每一口都可以吃到有嚼勁的珍珠，充滿了東南亞風味，十分特別。另一款茶星人會推出的是茉莉珍珠奶茶，濃郁的茶底配搭彈牙珍珠，每一口配以淡淡茉莉花香，喝完後仍會有微微餘韻，值得一試。

想一次過試齊2款口味的朋友，可以留意今次戶戶送聯乘茶星人在4月29日及30日所推出的限定孖裝珍珠奶茶（$42），大家可以於戶戶送平台上在指定茶星人分店Order這杯孖裝珍珠奶茶，一杯就可以有兩種體驗！

指定茶星人分店：尖沙咀、美孚、鴨脷洲、天水圍、西灣河