為食鬼，為滿足口腹之欲，有件重要事，必須不停做——結識高段數，有心有火有力有創意的大廚。小弟正是日日做、月月做、年年做！

過去在本欄，大家已經見識幾位香港頂級人馬，其中浙江軒的潘九龍及阿一鮑魚的黃隆滔，更是長年獲封米芝蓮星級廚的殿堂人馬。

至於上期的陳澤嘉，更是國家級高手！

今期，小弟再介紹大家認識另一位，是鄧氏飲食集團（由已故舖王「波叔」鄧成波創辦）的行政總廚劉志威。「威哥」年紀不大，但已入廚幾十年，幼承庭訓，有着父親劉華安的DNA，故此，年紀輕輕已顯出天份。劉華安來頭不小，曾是香港信譽昭著的利苑飲食集團總廚，功力之高，徒弟之眾，行內無人不知。

「威哥」結合父親的傳統中華廚藝，加上自己的諗頭，搞出頗多開創性的烹調法。奈何，佢日常要統領數集團內的廚師大軍，營運東海、鴻星、海都及其他品牌餐廳，故絕少機會親身上陣。呢呢，咁就開正小弟條「為食路」嘞。

因深知佢極希望在「知音者」面前大耍功架。

有日，我拉住佢提出：「威哥，請用一個月時間設計一席菜，每位$1000以下全包。我會帶大隊快樂傳媒老是佛來欣賞！」

「碌Sir，得之至，就在金鐘海都酒家維港海景房進行啦，肯定唔會令你失望！」聽見有高段數表演，佢雙眼立即發亮。

一星期後傳來菜單

海都招牌雞油花雕龍蝦球、三蔥爆百花帶子、胡椒老火燉骨湯翅、米香煎星斑件、黑醋廣和豚肉、肉沫羊肚菌浸青蔬、鮮忌廉松露蟹肉燴飯、冰花紅蓮燉桃膠。

老老實實，花巧菜單好多人都識寫，更可以寫到天花龍鳳。但最最重要，入口有冇靈魂先？

時間到，大隊老是佛殺去海都，最高興，當晚資深新聞人，創出昔日膾炙人口時事論證節目《龍門陣》的詹瑞慶，移加多年後，回港探親。死咯，一班傳媒精久未重逢，興奮爆，全晚XYZ魚蝦蟹滿天飛，粗口（男性互相問候的快樂語言）講過不亦樂乎。

好嘞，菜式一味味上枱，套用食好嘢食足幾十年的老總陳家耀及陳景祥形容：「唔……好鬼滿足，太耐未試過由頭到尾都咁好味的一餐了。大廚威哥，肯定好過不少米芝蓮廚！」

每味菜式皆強調視覺享受(圖片由作者提供)

大群老是佛早早食勻省港澳，當晚仍全部由衷而出大讚「威哥」（中間廚師服）犀利。(圖片由作者提供)

當晚，小弟認為最頂級為胡椒骨湯翅、廣和豚肉 及松露蟹肉燴飯，爆燈分。

一人一煲胡椒老火魚翅豬骨湯，分數爆燈(圖片由作者提供)

黑醋廣和豚肉，香噴噴，卜卜脆。(圖片由作者提供)

羊肚菌浸青蔬也用心思擺靚靚。(圖片由作者提供)

鮮忌廉松露蟹肉燴飯……好味到我想食埋隔離位的一碗！(圖片由作者提供)

不可不提為靚女經理孔令娟的殷勤服務，全部加在一起，就變成「接近完美的一餐」了。

海都酒家

地址：金鐘添美道1號中信大廈5樓

電話：必須WhatsApp威哥（9685 5245），聲明係Luke Sir粉絲，試下排期。