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28/04/2023

旅行精注意！各地徵收遊客稅！泰國最遲幾時收入境費？日本各縣市住宿稅大不同！威尼斯唔過夜要畀入城費！

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　　疫情過後，世界各地開始復常，各地旅人又開始周圍飛、前往不同國家旅行放假，同時很多旅遊熱點原來也陸續計劃徵收入境費、觀光費、住宿稅等。像泰國最遲9月起向外國遊客徵收入境費，日本各縣市又有不同住宿稅，連意大利威尼斯、英國曼徹斯特也推出10歐元入城費及每晚1英鎊過夜稅，稍為增加大家的旅行成本！


泰國︰最遲9月起向外國遊客徵收入境費


　　泰國向來是港人的度假勝地，當地物價指數較低固然是一大賣點，加上曼谷可以按摩揼骨、行市集兼歎盡街頭美食，不然直接飛到布吉、蘇梅、芭堤雅又能入住resort，好好享受陽光與海灘，所以泰國一開關便吸引不少人前來旅遊。


　　不過當地政府於今年2月宣佈，將對外國遊客徵收150至300泰銖的觀光入境費，通過航空或陸路與水路方式入境都有不同收費。旅遊和體育部部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，這項入境費將分配六至七成收入用作建立旅遊基金，支持泰國本地旅遊發展。當局指正考慮以外判形式，予遊客透過網頁收費處或網上應用程式交錢。


　　新措施本來預計於6月1日起實施，可是因技術問題，當局最近推遲入境費計劃，最快9月正式實施。


外國遊客觀光入境費


●    以航空方式入境︰每人300泰銖（約69港元）
●    以陸路與水路方式入境︰每人150泰銖（約35港元）
●    可豁免人士包括︰持有工作證、邊境通行證外國人士及2歲以下兒童

 


（圖片來源︰unsplash）


下一頁︰濟州島擬收每日48港元觀光費＋日本都有住宿稅

 

 

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