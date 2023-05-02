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02/05/2023

洗碗工無人做 業界月薪2萬搶人 人工漲食肆加價15%

#最低工資 #洗碗 #飲食業界 #厭惡性工作 #前線行業 #勞動力 #工聯會 #輸入外勞
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　　【晴報專訊】最低工資昨起調升至時薪40元，惟「人才荒」持續下，此水平早已「離地」。以洗碗工為例，飲食業界指，現時月薪普遍已急升至1.8萬元，有連鎖薄餅店以1.95萬元搶人，有酒店起薪更高達2.2萬元。難請人洗碗，有食肆依賴洗碗工場解燃眉急，工場亦坦言近半年訂單多10%，惟因人手及容量有限，有生意亦不敢接單。

 

有酒樓指洗碗工一更已縮短至8小時、加班另有津貼等，但無奈仍然缺人。

 

　　食肆不諱言，人工佔整體成本逾3成，人手不足致成本漲25%至35%，最終只能「顧客埋單」，過去半年已靜悄悄加價15%；一個菠蘿包都加價2成至12元。

 

　　洗碗向來被視為厭惡性工作，缺新血入行，當各行各業人手需求增下，更無人願從事長時間勞力工作，致洗碗工工資近期持續飈升。必勝客餐廳最近在沙田分店貼出告示，開價1.95萬元聘全職熟手洗碗工，一更11小時，包2餐膳食。fb炒散群組中，亦不乏食肆開價70至80元時薪請兼職洗碗工。

 

洗碗工場訂單多1成 缺人手難接單

 

　　香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，洗碗工薪金「飛升」已久，疫前已「無乜人肯做」，現時更有食肆出價1.9萬至2萬元月薪請人。倫敦大酒樓負責人蘇萬誠亦指，為吸引人應徵，現時洗碗一更已由10小時縮短至8小時，若需加班另有津貼，「返2、3個鐘已有半日工錢」或另有獎金，但無奈仍缺人，「忙起上來自己都要落場洗」。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝指，酒店全面採用洗碗機，但洗碗工起薪仍達2.2萬元。

 

餐飲業指過去3個月飲食業人工已增25%，人工在整體成本佔比由疫前25%升至30%。（資料圖片）

 

　　不少食肆均外判洗碗工場「代洗」。洗碗易有限公司創辦人時景怡指，自通關後查詢日增，訂單多約10%，「有食肆因洗碗姐姐突辭職，想工場即日開工支援。」惟她指，縱用工業洗碗機，也需靠人手「執漏」，因人手限制，再多訂單亦難接。洗碗王負責人關先生亦指，生意約多10%。有工場指，近半年訂單飛升，每月接20間食肆查詢，「疫情時一個（查詢）都無」。惟洗碗工場亦缺人手。關先生指，近期不論在勞工處招工，還是在食肆門前貼街招，均乏人問津。時景怡指，洗碗工多是年長婦女，通關後不少均辭工返內地探親，現靠其他員工頂更幫忙。有業內人士指，工作環境嚇怕不少人，「洗碗用熱水，夏天時工場高溫，好多人不願來」，現仍缺20%人手。

 

　　不過，中小型食肆也未必能「負荷」。林瑞華直言，洗碗工場無法把洗好碗碟「即日來回」，食肆一般要備用3批來替換，且廚房工具亦要清洗，外判服務未必實際。蘇萬誠亦指，酒樓用碗量高，工場常缺運輸人手，易出現「無碗用」危機。

 

　　洗碗工月薪高企，「羊毛出自羊身上」，人手成本最終轉嫁市民。本身是荃灣彩龍皇宮酒家負責人的香港餐務管理協會主席梁振華指，人工在疫前佔食肆整體成本約18%至30%，但隨着工資上漲，現已增至佔33%至35%；加上食物來貨、水電煤等加價，食肆成本開支愈趨沉重，部分已加價，如菠蘿包由10元增至12元。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦稱，過去3個月飲食業人工已增25%，人工在整體成本佔比，由疫前25%升至30%，不少食肆過去半年已陸續加價15%，最終由「顧客埋單」。

 

最低工資加至40元 扣通脹後反減

 

　　工聯會昨指，縱然最低工資由37.5元增加至40元，但扣除同期通脹率7.5%，實際購買力僅37.2元，相較下反減，有保安員慨歎：「（40元）連買盒飯都買唔到」，促改為「一年一檢」，並實行生活工資，做到勞有所得。勞工及福利局局長孫玉菡表示，優化最低工資檢討機制首階段諮詢剛結束，會盡快公布檢討機制未來路向。

 

下一頁　前線勞動力需求持續增 全職起薪點升

 

轉載自: 晴報

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