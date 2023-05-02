母子陳屍屋苑平台 老翁疑傷妻後墮斃 24小時3宗倫常案致3人亡

【晴報專訊】本港在過去24小時內發生3宗倫常案，造成3人死亡，包括一名老翁及一對母子，其中老翁在凌晨打傷妻子後墮樓不治；一對母子則懷疑在凌晨墮樓，至昨早才被發現。

警不排除母子在凌晨時於匯璽墮樓，暫未發現遺書。

另外，前日中午一名男子在順利邨的住所內試圖斬傷子女，幸及時被警方阻止。有社工強調，疫後復常不代表負面情緒會自行消散，如身心負面情況持續便應求助。

其中一宗案件發生在昨晨3時許、位於將軍澳厚德邨德志樓一個單位，一名男子報案指71歲父親以約50厘米長木棍襲擊65歲母親，警方到場時在單位發現頭部受傷的老婦，將她送院治理，並在大廈對開發現老翁倒臥地上，惟已告不治。

老翁涉以木棍襲擊妻子，再從廚房墮樓。（電視截圖）

警方指，2人疑在單位內因瑣事爭執，期間有人涉以木棍襲擊妻子，再從廚房墮樓，現場未發現遺書，案件列傷人及自殺案處理。現場消息稱，死者生前患精神病，需定期覆診。

疑墮斃母子本地人 丈夫不在港

深旺道「匯璽」7座的平台花槽，昨晨近10時亦發現一對母子墮樓，救護員證實2人已死亡，案件列謀殺及自殺案。深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司謝于毅稱，不排除2人在凌晨時墮樓，暫未發現遺書，30歲母親和5歲男童均為本地人，與丈夫同住上址一單位約2年，警方已聯絡身處外地的丈夫回港助查。

父架刀挾持11歲女 今提堂

另外前日近中午，一名49歲男子在秀茂坪順利邨利康樓住所，突然聲稱要斬一對子女，其後更持刀挾持11歲女兒，警方破門入屋制服疑犯並救出女童，男子涉刑事恐嚇及藏有攻擊性武器被捕，今就刑事恐嚇等罪提堂。警方指兒子曾與父因瑣事爭執，期間有人出言恐嚇，警員到場後疑犯仍情緒激動且拒絕合作，警告不果後發射胡椒水將其制服。

明愛向晴軒危機專線及教育中心高級督導主任吳子樂稱，過去約半年經熱綫求助的人數與以往相若，但各人面對的壓力不同，社會復常不代表壓力得以紓緩，恢復時間也因人而異，籲市民關注自己和身邊人的身心情況。



