豪客花22萬元買首飾 黃金周第3日 零售飲食生意增

【晴報專訊】疫後首個五一黃金周昨踏入第3日，大批內地客迫爆M+博物館，尖沙咀星光大道、商場、米芝蓮食肆等亦人頭湧湧，有旅客豪花22萬元買首飾。

香港故宮文化博物館及M+博物館因應勞動節長假，取消休館，吸引大批旅客。

有零售業界指，黃金周丁財兩旺，整體生意增3成，惟旅客較疫前「無咁手鬆」；飲食業界則料，旺區生意有2成以上增長，但仍未回復至疫前黃金周水平。有旅遊業人士指，約一半至三分二旅客仍未回流，相信最快到暑假才迎來訪港旅客高峰。

M+博物館昨因應五一黃金周取消休館，近百人昨晨9時許未開館已排隊等候入場。位於灣仔、連續第9年上榜成米芝蓮一星食肆的甘牌燒鵝，亦吸引不少內地客慕名而至，早上11時半營業前已有逾半百人排隊，人龍橫跨比鄰軒尼詩道官立小學。各大商場同樣門庭若市，有旅客豪花22萬元買鑽石、珍珠首飾及金器。除吃喝玩樂，亦有內地客為避過高昂酒店房價，到大嶼山貝澳露營，指較住酒店便宜，又可看山望海。

零售業生意多平日3成

香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠指，黃金周丁財兩旺，零售業整體生意較平日增3成，其中藥粧生意增3至4成，珠寶首飾生意則增2至3成，人流亦跟去年黃金周「無得比」，惟以油尖旺、銅鑼灣等人流最多；旅客購物心態亦有變「以前買咗返屋企先算，依家會諗清楚先，無咁手鬆」。香港化粧品同業協會監事長何紹忠料，業界生意仍較疫前黃金周遜2至3成，形容內地客疫下習慣網上購物，或需重新吸引他們來港消費。

飲食業料回復至疫前黃金周6成

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國則說，過去3日「爆滿」，日均接待700至800名旅客，料生意有2至3成增長。



香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，飲食業整體生意在黃金周升約10%，旺區如旺角等食肆生意料有2成以上增長，惟內地客量較平日僅多3至4萬，未至「迫爆」，料生意僅回復至疫前黃金周的5至6成。旅遊促進會總幹事崔定邦亦指，約一半至三分二旅客或因簽證問題，未能趕及回流，相信最快到暑假才會迎來訪港旅客高峰。



