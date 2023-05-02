堅壁清野是軍事上的一個戰術，其旨是不予敵人就地取補給。今時港股也應否用上這策略？

二次大戰德國入侵蘇聯時，蘇聯統帥史太林行堅壁清野戰術，自家屋炸爛、橋爆斷、糧撤走、井封死，旨在讓入侵德軍不能就地有屋避雪，有糧可補充，有水可飲，結果是德軍被蘇聯的嚴冬拖到凍瓜，餓瓜不得不敗撤。

朝鮮戰時，中國志願軍第一次收復漢城時，美軍在漢城敗撤，也搞個堅壁清野，因為不是炸自家東西，是炸韓國的，破壞得更加徹底，電廠，醫院全清。

堅壁清野戰術是自殘式的保衛戰，怎跟保衛港股扯上關係？

全世界都話港股平，但為什麼外資仍不斷出貨，只得北水在入貨？原因簡單歐美已啟動了貧乏港股攻勢，即是全線出港股。

十年前吧！美國就以拍賣出售了駐港美領事的官邸，原因今時知道，就是怕一旦跟中港有衝突，美國政府的財產會被充公。當時沒有美國充公俄羅斯資產一事，大家便想不到，如美國拖到今時才拍賣駐港領事官邸（美國政府財產），大家就清楚明白其含義了。

假如美國政府今時才要賣駐港美領事館官邸，怎用上堅壁清野戰術？大家不出價，又或只出100元價，你認為價低就不賣好了。如果我們的地產商肯合作，明知美國政府不賣不得，就不應擒擒青去出價搏美國政府好感，唉！我們的地產商不是擅長收購舊樓？攤長來收，睇下邊個長命，邊個急。急於求售者，那個不是要蝕賣？

跟著美國政府就推出了連串的香港法案。

2020年5月，特朗普宣布撤銷香港的特殊地位與相關商業優惠措施（即是取消香港關係法），台灣的《天下雜誌》有專題講，美國取消香港「特殊地位」，將是香港之死的開始。

由於香港之後未死，故在2023年3月15日有4成美國參議員發起決議案，促取消香港在國際組織投票權。這些國際組織目前有:亞太經貿合作峰會、國際奧委會、世貿組織和專門對付洗黑錢的國際金融特別行動小組。

其實在2020年5月之後，美國國會已推出了不少制裁香港的法案，只不過港傳媒少報道，港人便知之不詳，但一言括之:美國想制死香港，以斷中國以港作世界經濟窗口。這對美國商人會否帶來損失？會，但這亦是美國對港行堅壁清野所預了要付出的代價，殺敵一千自損八百也要幹。

美國要扼殺中國的崛起，不止在科技、軍事上，最終、終、終的目的是要挫跨中國的經濟，所以怎不會從金融上著手。

1. 禁止美國資金去買中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)等的股票；

2. 要把中概股踢出美國，不讓中國公司得到美國資金去發展；

3. 按上述兩者的思路，要將歐美資金自港股及A股市場撤出，也是必然的。

（istock）

不少人講，南非大股東沽騰訊(00700)，是因為他有資金需要，但巴菲特沽比亞迪(01211)呢？他也有資金需要？明顯不是，是比亞迪表現不好？比亞迪剛公布的業績說明不是，巴菲特自己也說比亞迪是好公司嘛？世界第一、第二大的電動車公司，業績也令人滿意，但為甚麼仍要沽比亞迪？明顯不是賺到夠，而應是收到風，或有人叫巴菲特，沽啦！

巴菲特月前大手買入台積電，但不夠一、兩個月便沽出，他當時說甚麼？好似是謂地緣政治嘛！

如真是怕地緣政治，巴菲特又買日股？如地緣政治真亂起來，應是台海戰事，日本能置身事外？

你日本不出兵，美國會肯過你？你如出兵，中國會不打你？巴菲特老懵了嗎？近月美國銀行界出事，白宮就搵巴菲特傾！不過九成傾不成，因未聽過巴菲特買美國「內銀」，這跟2008年不同，當時巴菲特出手解救當時高盛的困境，要不然，雷曼爆之外，可能尚要爆高盛。今時不救美國「內銀」，反挪資日本，是美國「內銀」風險過大，還是日圓吃香？嗱，試看三、五年，估計到時日圓升值（即美元貶值）都夠巴菲特賺的。扯遠了，還是說回港股。

當特朗普禁美資買中移動（及其他中企），中移動股價便由80多元跌至30多元（圖一），如今？中移動又升回來了，中移動A股更已升上百元人仔，其市值更超茅台。各位今時持有中移動者，應好好多謝特朗普，如他不打壓中移動，你今時可以60多元買中移動？

中移動不被打死，市值更高於被打壓前，是因為中移動爭氣，有麝自然香，你美國佬不買，歡迎，我們中國佬買，肥水不流美國田！

特朗普一打壓中移動，中國及香港投資者便不熱心買中移動，跌到超平，便自然會升回來。此中其實就有了堅壁清野的味道，等你美資要賠夠才可甩身。

巴菲特是8元區買入比亞迪，如中港股民心有靈犀，不高追比亞迪，讓比亞迪長期做個一字平肩王，拖之兩年，拖到2025年，看你巴菲特要減價求售不。

一定有人話我痴，好吖，讓比亞迪升上四、五百元，又不是方便了巴菲特出貨？到時又有一批港股民做蟹！

唔買比亞迪，唔買騰訊，股民是否無股可買？當然不是，有中移動，中芯國際(00981)……等已被制裁過的股，以及不少未被歐美資金大量持貨的股可買。

又或者買比亞迪、騰訊，但就是買到這些歐美資金上次沽貨價前便不再追入，最近一次巴菲特沽比亞迪是約258元（圖二），南非大股東最近是於337元沽騰訊（圖三）。

你可以勇猛地於258元上買比亞迪，337元上買騰訊，但估計中伏的機會較大，那就倒不如堅壁清野一下，改買其他股好了。一句講晒，歐美基金愛買之股，避之，因為美國遲早會要他們出貨的。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



