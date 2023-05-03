衰退尚未臨，現炒美匯冧？

市場熱炒美國結束加息周期、美匯大（升）勢已去，並揚言美元地位岌岌可危。關於後者一說，顯然不知所謂。莫講其他，單單成敗論英雄，美匯開檔時100，1981年100，現也100，如何岌岌可危？請看某些貨幣，譬如人幣，1981年1.5，現在是7。



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且不論長期，現轉看周期。美匯大周期（頂到頂）起碼十六年，但經濟（盛衰）周期卻密得多。顯然，以經濟周期推論美匯周期是危險的──除非你視數據為無物。

不難發現，衰退下美匯通常上落，多先高後低，有兩次（1981、91）先低後高，但單邊大跌則未見過。反之，三次單邊大跌均見諸歷久不衰的繁盛年代。現在十年、三月期的美國債息倒掛達1.5厘，預示衰退概率已近七成。除非你認為今次會測錯。

美匯可睇80，但非現在，而是衰後。

羅家聰（mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kc.economist、lawkachung@gmail.com）