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辦公室政治
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02/05/2023

每周寫的都是辦公室眾生相！每間公司都有卸膊、講是非的某君、不濟的上司！面對人性的醜陋，可以怎樣？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　辦公室是現代人生活的一部分，在辦公室工作的時間比睡在床上多，開會的時間長過吃飯；見同事多過見朋友，給上司鬧比阿媽罵的多。

 

　　人性的醜陋，亦在辦公室內赤裸裸的呈現出來，最虛偽、最卑鄙的人可能就坐在你隔鄰。

 

　　這些年來，就是以這些人作題材。當然，為了保護當事人，亦為私隱，不得不把部分人物作些改變，例如性別、年齡、職級、工作崗位、地點，甚至公司改變。 但事情的道理和是非黑白則予以保留。

 

　　不少認識我的人均來電問：「你今天寫的是否某君？」亦有不少讀者來問：「我的上司怎樣怎樣？」

 

　　十分正常，因為每間公司都有一個某君，每個辦公室都有一個怎樣怎樣的上司。

 

　　辦公室是令人又愛又恨的地方。

 

　　它給你收入，讓你得到一點生活保障；它給你名份，讓你在社會上行走，感覺自在；它又給你同事，讓你不覺孤單。

 

　　但給你的收入，卻不能滿足生活所需，無法退休，令你焦慮不安；它給你名份卻又為你帶來妒忌心：為何有人做得比你少，賺的卻比你多；它給你的同事，有些卸膊、搪塞責任，有些八八卦卦、搬弄是非。

 

　　我喜歡聽別人的語言，去推算他心裏沒有說的話；我喜歡看別人的行為，去猜測他背後的手段。

 

　　每星期執筆寫一篇文章，給我機會回憶以往工作無數個的片段，成敗得失的感覺，還像在昨天，卻已變成自己人生一部分。

 

　　每個筆下的人物，讓我沉思，令我想起無數身影：有卓越非凡的夥伴、默默耕耘的庶務、形形色色的同事。當然還有躲在暗角、虎視眈眈的殺手，以及明目張膽、明刀明槍的對手。

 

　　他們對人對事的態度，讓我見識到人性的善與醜。他們對我的打擊，不但沒有打倒我，反而令我變得更堅強更沉實。

 

　　我不再怪責他們，反而感激他們，因為我相信這是上天給我安排的考驗。即使今天返回過去工作崗位，坐回往昔房間，但心情已然不同。

 

　　我們或不能改變工作，卻可改變對工作的態度。

 

 

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