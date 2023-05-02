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02/05/2023

5月片單｜12大必睇新上電影劇集推介！港產恐怖片《電子靈》、韓國醫療神劇《金師傅3》、男神金宇彬動作片《末日騎士》！同場：Disney+、Netflix、黃Viu推介

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Text: Sammy Leung

　　踏入5月，又要說說今個月有甚麼電影、劇集可以看了。今次一共會介紹12套電影及劇集，會有Disney+、Netflix及黃Viu推介。12套當中包括了港產恐怖片《電子靈》、Marvel Studios《銀河守護隊3》、醫療神劇《浪漫醫生金師傅3》、金宇彬末日動作劇集《末日騎士》及台灣的《童話：世界》等等。一齊看看今個月有甚麼好看的。

 

【5月片單｜新上映電影推介】1.《指尖觸到的愛》：真人真事改編！失聰+失明如何和外界溝通

 

　　日本電影《指尖觸到的愛》由小雪、田中偉登、吉澤悠、吉田美佳子、山崎竜太郎等主演，故事是真人真事改編，講述主角福島智小時候因為因右眼感染而失明，但後來他因為眼球有天生問題，所以連左眼都失去視力。但天生樂觀的他在母親的照顧下，繼續努力成長。

 

 

　　但當小智14歲，竟然發現連聽覺好像都有問題；18歲正是一個開心成長的年紀，但小智卻要面對完全失聰、失明的困境，在沒有光線、沒有聲音的世界內生存。但他的母親並沒有放棄，努力為兒子找方法溝通，最後用指尖改寫了小智的命運。

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年5月11日

 

【5月片單｜新上映電影推介】2.《銀河守護隊3》：全員回歸+揭開火箭身世之謎

 

　　Marvel Studios《銀河守護隊3》由基斯柏特、素兒蘇丹娜、戴夫巴蒂斯塔等人主演，「銀河守護隊」一眾成員在腦域Knowhere安定下來，因後來星爵帶領隊員拯救浣熊火箭及揭開火箭的身世之謎；但如果危險任務失敗，「銀河守護隊」可能就此滅亡。

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年5月3日

 

【5月片單｜新上映電影推介】3. 《電子靈》：李靖筠開箱死人手機致靈異事件出現

 

　　港產恐怖片《電子靈》由李靖筠、龔慈恩、楊天宇、何珮瑜、顧定軒、張達倫、朱鑑然主演，故事講述新手網紅拍攝死人手機「開箱片」，之後就有一系列事件發生，閨密金智希的自殺直播反覆閃現、染疫母親與隱青弟弟相繼離奇失蹤。原來這一切恐怖靈異事件都是因為手機App「電子靈」引發！

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年5月11日

 

【5月片單｜新上映電影推介】4.《緣來可以愛多次》：透過過世未婚夫手機號碼再覓真愛

 

　　愛情喜劇《緣來可以愛多次》由彼欣嘉卓芭拉鍾拿斯、森曉雲主演，女主角美華對於已過世兩年的未婚夫仍念念不忘，不時會發訊息到他的舊手機號碼。但原來該號碼已被記者羅拔重新使用。看到美華發到手機上的深情字句，慢慢愛上了她，所以想能與這位女孩見面。

 


 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年5月11日

 

【5月片單｜新上映電影推介】5.《本日公休》：充滿人情味！媽媽都有自己想做的事

 

　　台灣的《本日公休》由陸小芬、傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友、陳柏霖、林柏宏主演，故事講述阿蕊經營家庭理髮店40年，對於她做的事，子女相當不理解，更認為已經過時。一日，一個舊客人搬到很遠又生病無法出門剪頭髮，所以拜託阿蕊上門剪髮。充滿人情味的阿蕊二話不說就將店掛上「本日公休」，就開車前往幫忙，做她想做的事。

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年5月18日

 

【5月片單｜新上映電影推介】6. 《驚天救援》：消防救援用生命守護生命

 

　　災難動作電影《驚天救援》由杜江、王千源、佟麗婭、韓雪、俞灝明、韓東君、羅嘉良主演，故事講述因為一場地震令到灌城化工園區的管道洩漏，引起爆炸不斷，如果不阻止，就會令到整座城市將被夷為平地。消防救援一眾隊員到了重災區，救火又要救人，爭分奪秒，用生命守護生命。

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年5月11日

 

下頁即睇Disney+、Netflix及黃Viu推介！

 

 

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