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03/05/2023

每月之星 │ 金牛座成功關鍵：為人忠誠，比誰都更有毅力！唔識變通或會阻礙事業發展？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　金牛座的人默默耕耘，做事低調，在辦公室中並不亮眼，所以很容易被人忽略。但其實成功人士不乏金牛，例如英女皇伊利沙伯二世、Facebook的創辦人朱克伯格，以至最近最受矚目的Open AI，其創辦人Sam Altman也是金牛座。今次的每月星座系列，就探討下金牛座的成敗關鍵。

 

金牛座的成功關鍵

 

　　金牛座雖然不像獅子、白羊座那麼有氣勢和領導風範，也不像雙子、水瓶那些充滿創意點子，但他們勝在有毅力、勤奮，只要有一項工作交給他去做，他就會很努力的去完成，就算當中有困難和挫折，他們也會堅持下了。當其他人都覺得沉悶、辛苦和困難想要放棄，金牛座還是會繼續下去，直至達到目標為止。就如跑馬拉松一樣，誰能夠撐到終點，誰就是贏家。我不比你聰明，但我比你勤力，就是金牛的優勢。

 

　　金牛座也是一個穩定的員工，你可以說是忠心，也可以是因為他不喜歡改變，熟悉了一個地方就想繼續待下去。現在的老闆最煩惱的地方，就是員工的流失率高，一不高興就轉工，又或寧願當個斜槓族、炒散，也不願待在一家公司。但金牛座追求穩定，也相當忠誠，所以在這時代，反而就是一個可靠的員工，對於想要穩定的人力資源的老闆，金牛座會讓你安心好多。

 

《校對女王》劇照

 

為甚麼會失敗

 

　　金牛確然很有毅力，但同時也欠缺靈活性，甚至不容易適應改變。如果一家公司出現變化，例如要把金牛調至新崗位，甚至公司要裁員，裁了金牛座，對他來說是頗大的打擊，失去了安定，未來又充滿了未知數，心理上會頗難受，這時可能會意志消沉，又或不知所措之下，需要更長時間去適應或找新工作。

 

　　甚至一些大環境的轉變，導致金牛座從事的行業變成夕陽行業，或讓金牛無法在自己的熟悉環境下工作，會帶來很大的焦慮感，更重要的是金牛「不願改變」，老是想停留在舊有的舒適區，但現實是這個舒適區消失了。要金牛去作出新嘗試、勇於去轉型，比其他星座都困難。如果適應或轉型不了，就會原地踏步，甚至大倒退。不願意冒險和承擔風險，這可能會阻礙他們在事業上的成長和發展。

 

 

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