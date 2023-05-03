  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

03/05/2023

「綠色炸彈」全年派273萬份 大減14萬 5.6萬宗清稅離港 稅局：未必因移民

#稅務局 #報稅表
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】稅務局昨發出約240萬份報稅表，意味納稅人將於一兩日內收到「綠色炸彈」，市民需於下月2日或之前交回，如使用網上報稅則可最遲於7月3日交表；稅局指，2022至23年度共發出273萬份報稅表，較前一年度少約14萬份，而「離港清稅」個案則約5.6萬宗，但強調未必與移民有關，料納稅人或因稅務寬減跌出稅網，且離港1個月者就須申請清稅，但納稅人未必交代原因，或因到海外工作、升學等。

 

稅局強調，不能單憑報稅表數目判斷納稅人人數走勢或稅收額。

 

　　另2022至23年度臨時整體稅收為3,602億元，較前年跌5%，主因是印花稅稅收減近3成；但預期2023至24年度將回升。

 

　　稅務局局長譚大鵬昨表示，局方昨已發出約60萬份電子報稅表和180萬份紙張報稅表，後者料於一兩日內寄到市民手上，且最遲需於下月2日或之前提交；如使用電子報稅則最遲可於7月3日交表。

 

稅局料180萬份紙張報稅表，今明兩日將寄到市民手上。

 

　　2022至23年度局方共發出273萬份報稅表，較前一年度少約14萬份，他承認發出報稅表數目趨降；至於是否與移民潮有關，他指當中涉及不同原因，如報稅人連續數年不用交稅，當局就不會發出報稅表，加上近年經濟導致部分人收入跌，連同稅務寬減，部分市民可能因此跌出稅網，故不能單憑報稅表數目判斷納稅人人數走勢或稅收額，指這需視乎納稅人入息、經濟情況和稅務措施。他亦指，發出報稅表減少，亦不一定代表稅收會減，指2021至22年度實際納稅人數為95.3萬人，比對上一年的約91萬多。

 

稅收少183億 主因印花稅收入跌3成

 

　　現時離港逾1個月就要進行「離港清稅」，他指，2022至23年度約有5.61萬宗相關個案，與上一年度的約5.65萬宗相若，除移民外，亦可能涉及工作約滿離港、到海外升學等，他相信港人離港情況已穩定下來。局方亦接獲約6.01萬宗暫緩繳稅申請個案，按年增約7%，他認為，納稅人對年度收入不感樂觀時或會申請暫緩，但此數字並非高峰。

 

　　另2022至23年度整體稅收共約3,602億元，較前一年度少183億元，跌幅約5%。譚稱，跌幅主因是上年度印花稅僅收約700億元，較前一年度大跌近3成，料與上年度樓市和股票市場不活躍有關；期內利得稅收約1,742億元，按年多4%，薪俸稅則收約795億元，增5%。他預期，2023至24年度本港整體稅收將達3,793億元，升5%，其中印花稅預計將回升至850億元。

 

新設住宅租金扣稅 上限10萬

 

　　他又提醒，預算案提出寬減利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%稅款，上限為6,000元；賺取租金收入人士如符合資格，可選個人入息課稅以獲寬減；子女在出生年度的免稅額亦增至26萬，之後每年增至13萬；今年起亦可憑住宅租金申扣稅，每年度上限10萬。

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#稅務局 #報稅表

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk