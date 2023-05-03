「綠色炸彈」全年派273萬份 大減14萬 5.6萬宗清稅離港 稅局：未必因移民

【晴報專訊】稅務局昨發出約240萬份報稅表，意味納稅人將於一兩日內收到「綠色炸彈」，市民需於下月2日或之前交回，如使用網上報稅則可最遲於7月3日交表；稅局指，2022至23年度共發出273萬份報稅表，較前一年度少約14萬份，而「離港清稅」個案則約5.6萬宗，但強調未必與移民有關，料納稅人或因稅務寬減跌出稅網，且離港1個月者就須申請清稅，但納稅人未必交代原因，或因到海外工作、升學等。

稅局強調，不能單憑報稅表數目判斷納稅人人數走勢或稅收額。

另2022至23年度臨時整體稅收為3,602億元，較前年跌5%，主因是印花稅稅收減近3成；但預期2023至24年度將回升。

稅務局局長譚大鵬昨表示，局方昨已發出約60萬份電子報稅表和180萬份紙張報稅表，後者料於一兩日內寄到市民手上，且最遲需於下月2日或之前提交；如使用電子報稅則最遲可於7月3日交表。

稅局料180萬份紙張報稅表，今明兩日將寄到市民手上。

2022至23年度局方共發出273萬份報稅表，較前一年度少約14萬份，他承認發出報稅表數目趨降；至於是否與移民潮有關，他指當中涉及不同原因，如報稅人連續數年不用交稅，當局就不會發出報稅表，加上近年經濟導致部分人收入跌，連同稅務寬減，部分市民可能因此跌出稅網，故不能單憑報稅表數目判斷納稅人人數走勢或稅收額，指這需視乎納稅人入息、經濟情況和稅務措施。他亦指，發出報稅表減少，亦不一定代表稅收會減，指2021至22年度實際納稅人數為95.3萬人，比對上一年的約91萬多。

稅收少183億 主因印花稅收入跌3成

現時離港逾1個月就要進行「離港清稅」，他指，2022至23年度約有5.61萬宗相關個案，與上一年度的約5.65萬宗相若，除移民外，亦可能涉及工作約滿離港、到海外升學等，他相信港人離港情況已穩定下來。局方亦接獲約6.01萬宗暫緩繳稅申請個案，按年增約7%，他認為，納稅人對年度收入不感樂觀時或會申請暫緩，但此數字並非高峰。

另2022至23年度整體稅收共約3,602億元，較前一年度少183億元，跌幅約5%。譚稱，跌幅主因是上年度印花稅僅收約700億元，較前一年度大跌近3成，料與上年度樓市和股票市場不活躍有關；期內利得稅收約1,742億元，按年多4%，薪俸稅則收約795億元，增5%。他預期，2023至24年度本港整體稅收將達3,793億元，升5%，其中印花稅預計將回升至850億元。

新設住宅租金扣稅 上限10萬

他又提醒，預算案提出寬減利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%稅款，上限為6,000元；賺取租金收入人士如符合資格，可選個人入息課稅以獲寬減；子女在出生年度的免稅額亦增至26萬，之後每年增至13萬；今年起亦可憑住宅租金申扣稅，每年度上限10萬。