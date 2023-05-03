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03/05/2023

公院新送藥服務收費65元 瑪麗及將院專科門診先行

#醫管局 #HA Go #Pay HA #排隊易 #藥物送遞
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　　【晴報專訊】現時病人在公院輪候取藥動輒逾半小時，醫管局宣布，將分階段推出全新藥物送遞服務，首階段於本月15日起，在瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診展開，合資格人士可經醫管局手機程式「HA Go」申請送藥到指定地址，若就診當日下午3時前確認安排，翌日可送到，每次收費65元。局方料新服務可分流約2,000名病人，縮短整體取藥等候時間。

 

醫管局送遞的藥物，會放於透明密封袋。

 

　　服務首階段適用於18歲或以上「HA Go」正式會員；病人家中需有足夠藥物至新藥送達；藥單不含新處方或需即時服用藥物；每張處方收費65元。

 

下午3時前確認 翌日送達

 

　　病人診症後可透過「HA Go」的「Pay HA」付款和「排隊易」輪候取藥，再在藥劑部籌號介面選擇送藥服務和繳付運費。服務將送遞包括冷藏藥物在內的大部分藥物，但不包括「危險藥物」如精神科藥物；送遞範圍覆蓋全港，包括離島。若病人在就診當日下午3時前確認安排，可於翌日送到。

 

　　醫管局總藥劑師李成章指，新服務由局方委託物流公司負責，藥物會放於透明密封袋，袋上貼有「藥物送遞服務專線」號碼，以便病人遇到送錯藥等情況時求助。物流公司到達前會先聯絡病人確認姓名及地址，病人須親自收藥或安排指定人士代收，且須出示「HA Go」內的取藥二維碼。李說，專科門診病人現時需輪候30至40分鐘取藥，相信新服務可縮短現場取藥人士的輪候時間，達至「雙贏」；現時每日約有2萬張專科門診藥單，料送遞服務可分流當中約1成病人，即約2,000人。

 

轉載自: 晴報

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