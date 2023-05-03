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03/05/2023

澳門開騷齋企唱快歌 黎明盼下世投胎做觀眾

#黎明 #Leon #STAGE ON 8演唱會
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　　【晴報專訊】黎明（Leon）前晚在澳門新濠影滙綜藝館舉行《STAGE ON 8演唱會》，Leon全晚以兩套西裝造型登場，獻唱19首經典歌；有「金句王」之稱的他除了分享「幸福論」，更笑稱下世要投胎做觀眾，場面搞笑。

 

Leon貫徹原地唱快歌風格，但觀眾仍看得如癡如醉。

 

　　前晚演唱會撞正內地五一黃金周，黎明一出場便唱出《今夜你會不會來》、《對不起我愛你》、《送你一瓣的雪花》及《人在邊緣》等金曲。之後Leon問台下觀眾︰「好想知道你哋由邊度嚟？」有觀眾表示來自北京、杭州及珠海等地，Leon以廣東話及普通話雙語表示︰「反正來自邊度都有，亦聽到不一樣嘅聲音，大家聽得懂我講話嗎？」在快歌環節，他貫徹原地唱風格，僅有限度扭動身軀，甚有個人特色。

 

Leon唱出《對不起我愛你》等多首經典歌。

 

曾因尷尬拒唱《人在黎明》

 

　　Leon在台上自爆較少唱部分歌曲，例如《人在黎明》，皆因歌名有自己名字而感到尷尬。他說：「上次喺演唱會唱過一次《人在黎明》，已經克服咗。其實歌名嘅意思係天曚光，同我無關，係自己諗多咗，大家聽到呢首歌時，要聽首歌嘅意境。」他隨即唱出《深秋的黎明》，期間因音響問題而斷音，但見慣大場面的他處變不驚繼續唱。

 

　　至於獻唱《一生幸福》前，Leon突然發表「幸福論」：「睇演唱會好幸福、放假好幸福，幸福係人與人之間同生活日常發生事情入面，產生畀我哋嘅思想同肢體感到溫暖，開心就代表幸福。呢種幸福包括好多唔同時段，例如當一個人喺零下10幾度外出工作時，攞住個番薯，就諗起小時候阿媽煮畀你嘅番薯，係一件幸福嘅事…無論咩情況下，都祝福大家幸福。」當唱到《夏日傾情》時，Leon有見觀眾一起大合唱十分投入，即笑說：「下世我投胎做你哋，你哋上台唱歌。」有觀眾提議即場交換身份，他搞笑說：「依家唔得，因為我未『瓜（死）』，要時間投胎同輪迴。」最後他唱出《我的親愛》作結。

 

Leon揚言想在澳門玩室內跳傘。

轉載自: 晴報

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