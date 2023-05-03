Druckenmiller等看淡美元

Druckenmiller和Hartnett何許人也？

Druckenmiller是索羅斯於1992年沽爆英鎊的操盤手。

Hartnett是美銀的投資策略師。

他們兩人近日都謂看淡美元。

近日萬七人都看淡美元啦，就是欠他兩個。Druckenmiller是以其炒貨幣優績來為他淡美元言論作背書，Hartnett是以50年數據來謂美元淡。

早於1991年，Druckenmiller已是索羅斯頭馬，有次，他是買英鎊升，他用了近兩個月作部署，主要是沽鎊實貨，但買鎊期權、期貨。當時的電子資訊較今時落後，眼大者不易察覺這個明沽實買的暗度陳倉策略。到Druckenmiller凱旋勝歸，第一件事是去理髮剃鬚，在理髮店內，聽到新聞廣播，英倫銀行接受訪問，指摘沽鎊者，但今時英倫銀行已完美地守衞了英鎊嘞。Druckenmiller在被理髮師剃頭時，心中欣慰，大佬呀！我唔係沽鎊，係買鎊㗎！！！

乜叫移形換影，乜叫乾坤大挪移，Druckenmiller此役可作說明。如大家有興趣知悉大炒家是如何操作，可買他著的《Money Bazaar》看看，看完之後會知自己的炒技為甚麼易輸死。

Druckenmiller前周在挪威主權基金上講，今時環球經濟是這45年來最不穩定者，但：

「One area I'm comfortable is I'm short the US dollar,」 adding:

「Currency trends tend to run for two or three years. We have had a long [run] higher.」

我安樂（即是穩陣），因為我沽了美元（圖一）。

他這個說法，跟美銀Hartnett講，美元將會見出過去50年來的第四次熊市（圖二）。

美一衰退 美元就跌

這位69歲的策略師補充，一旦美經濟轉下（衰退），一減息，美元就會滾下。

Druckenmiller跟挪威主權基金頭頭Nicolai Tangen講，他認為美經濟會硬著陸，而股市在未來十年可能無乜方向（變相講是無得升）。

摩根大通收購了第一共和銀行，摩根大通總裁戴蒙話美國的銀行危機過去了。你信唔信？戴蒙，你收購咗第一共和銀行啫，是否尚有3000多間美國區域性銀行有著跟第一共和銀行般的處境？你摩根大通敢打保票他們不會爆煲？如爆煲，摩根大通又是否會一一收購？摩根大通謂收購第一共和銀行有26億美元的稅務收益（因為第一共和銀行有蝕，故可減輕摩根大通之所賺，即是有了稅務得益），但他沒有講，光合併費就要20億美元。

Druckenmiller話未來10年股市無運行，又是否亂噏？

巴菲特的老拍檔芒格最近語出驚人（圖三）:

99歲的芒格在接受《金融時報》採訪，不僅表示美國銀行業堆滿了「地產壞帳」，他還表示投資的黃金時代已經結束，投資者將需要應對低回報期的挑戰。

如果芒格話難搵大錢了，投資者便應先放棄發大達的念頭，調校自己投資策略，賺小錢好了。

聽了三位大師之言，投資者怎做好？

（1）留意美匯指數何時下破100位；

（2）留意美元兌日圓何時下破130、125、120、115、110……筆者N年前便估美元兌日圓會下見58位，時間在2025年後，筆者癡人說夢？也許，但在2025年之後再評啦！

美聯儲局議息了，今周四（4日）早上大家便知美聯儲局會加幾多，在會後記者會又會牙斬斬鷹幾多。

今周四美聯儲局議息出結果，周五（5日）有美國就業數據，再過一兩周，提高美國債務上限又要爭拗，你叫市場怎應付好？

反正我今時無貨，等睇戲好了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）