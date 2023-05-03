  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

03/05/2023

友邦(01299)持有0.1% AT1債

#理財 #友邦 #AT 1債 #債券
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，當3月下旬，瑞信集團（Credit Sussie）出現財政困難，最終由瑞銀集團（Union Bank Of Switzerland, 簡稱UBS）收購時，有一項條款是要求瑞信要將她發行的AT 1（額外一級債務工具，英文叫Additional Tier 1 Bond）債券報銷，令持有人血本無歸，引發市場一陣騷動和混亂。

 

　　由於這類債券的結構複雜，也存在較高風險，在大部分市場中（包括香港），都不會賣予零售投資者。但香港投資者仍然擔心，本港的銀行或保險公司會否買入這些「高收益」的債券？！

 

　　事實上，一向以保守見稱的保險公司，大部分投資都只會是債券，而今次的事件，以及去年美國「暴力加息」，令債券價格大跌，已經引發投資者憂慮，原來投資債券的風險也不低！

 

　　我記得，當瑞信事件發生後，財經記者也有向本港幾家保險公司查詢，到底她們有沒有持有AT 1債，其中大家比較關心的，當然是本港上市的藍籌保險股友邦（01299），當時該公司的回應是「微不足道」。

 


（資料圖片）

 

　　上周友邦公布2023年首季業績時，在最後有一個附錄，稱作「公司債券投資的額外披露資料」，該數據是截至2022年12月底止的。我估計，這是友邦回應市場早前的關注，並藉此釋除投資者憂慮的一個做法，值得稱許。

 

　　根據有關公布，友邦持有的債券資產可以分成兩大類，一類是投資相連基金中，客人買入的基金持有的債券資產。由於保險公司是以共用代理人的方式替客人持有，所以技術上是屬於友邦的資產，但實際上，該類資產的升跌，對友邦是沒有任何直接影響的。

 

　　另一類就是其他保單持有人和股東持有的公司債券資產，這部分就重要了，因為這些債券投資，對保單持有人和股東都有直接影響。

 

　　根據友邦的披露，截至去年底止，其他保單持有人和股東共持有330.2億美元公司債券，當中大約八成七都是A或BBB級的債券（BB級才是非投資級別，或所謂較高風險的債券）。而且，當中九成半都是高級票據，只有5%是次級債務工具，當中包括大家最關心的AT 1債，原來只佔0.1%，確實是微不足道。

 

　　如果按地區分，友邦持的債券，主要集中亞太區，共佔七成六，大家較擔心的美國，只佔一成半。這也是合理的配置，因為友邦的市場是在亞洲。

 

　　另外，大家可能也關心，以行業劃分的持有比例，因為前兩年大家擔心內房的債券，近期就擔心銀行或金融機構所發的債券。原來，友邦持有的金融機構發行的債券比例較高，合共三成一，而地產商發行的債券則佔一成（見附表）。

 

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #友邦 #AT 1債 #債券

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk