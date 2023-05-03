友邦(01299)持有0.1% AT1債

姊妹們，當3月下旬，瑞信集團（Credit Sussie）出現財政困難，最終由瑞銀集團（Union Bank Of Switzerland, 簡稱UBS）收購時，有一項條款是要求瑞信要將她發行的AT 1（額外一級債務工具，英文叫Additional Tier 1 Bond）債券報銷，令持有人血本無歸，引發市場一陣騷動和混亂。

由於這類債券的結構複雜，也存在較高風險，在大部分市場中（包括香港），都不會賣予零售投資者。但香港投資者仍然擔心，本港的銀行或保險公司會否買入這些「高收益」的債券？！

事實上，一向以保守見稱的保險公司，大部分投資都只會是債券，而今次的事件，以及去年美國「暴力加息」，令債券價格大跌，已經引發投資者憂慮，原來投資債券的風險也不低！

我記得，當瑞信事件發生後，財經記者也有向本港幾家保險公司查詢，到底她們有沒有持有AT 1債，其中大家比較關心的，當然是本港上市的藍籌保險股友邦（01299），當時該公司的回應是「微不足道」。



（資料圖片）

上周友邦公布2023年首季業績時，在最後有一個附錄，稱作「公司債券投資的額外披露資料」，該數據是截至2022年12月底止的。我估計，這是友邦回應市場早前的關注，並藉此釋除投資者憂慮的一個做法，值得稱許。

根據有關公布，友邦持有的債券資產可以分成兩大類，一類是投資相連基金中，客人買入的基金持有的債券資產。由於保險公司是以共用代理人的方式替客人持有，所以技術上是屬於友邦的資產，但實際上，該類資產的升跌，對友邦是沒有任何直接影響的。

另一類就是其他保單持有人和股東持有的公司債券資產，這部分就重要了，因為這些債券投資，對保單持有人和股東都有直接影響。

根據友邦的披露，截至去年底止，其他保單持有人和股東共持有330.2億美元公司債券，當中大約八成七都是A或BBB級的債券（BB級才是非投資級別，或所謂較高風險的債券）。而且，當中九成半都是高級票據，只有5%是次級債務工具，當中包括大家最關心的AT 1債，原來只佔0.1%，確實是微不足道。

如果按地區分，友邦持的債券，主要集中亞太區，共佔七成六，大家較擔心的美國，只佔一成半。這也是合理的配置，因為友邦的市場是在亞洲。

另外，大家可能也關心，以行業劃分的持有比例，因為前兩年大家擔心內房的債券，近期就擔心銀行或金融機構所發的債券。原來，友邦持有的金融機構發行的債券比例較高，合共三成一，而地產商發行的債券則佔一成（見附表）。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

