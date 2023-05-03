【美股星期三】 市場恐慌情緒升溫 究竟驚啲乜？｜聯儲局議息前瞻｜跟股神巴菲特買石油股值博嗎？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

隔晚美股三大指數全線挫逾1%，連帶反映市場恐慌情況的VIX指數亦單日抽升逾一成至17.78的近一周高位，現時有甚麼困擾市場的不利因素？市場最擔憂哪個因素？若聯儲局下月（6月）一如市場所料暫停加息，對環球股市是利好或利淡？美匯指數（DXY）會否因此受到拖累？現時持貨者須把握時機減磅？美國前財政部長薩默斯指出，或須待美國經濟衰退，才能把通脹壓至聯儲局目標的2%左右，為何壓通脹比抗衰退更重要？聯儲局有甚麼考量？隔晚油價大插逾半成，拖累一眾石油股收低，標普500能源板塊更是所有主要板塊中跌幅最大，趁低吸納油股值博率多大？早前股神巴菲特續大手加倉西方石油（OXY），或反映股神對油價前景看法樂觀？欠缺股神財力的小股民，跟入石油股的風險多大？

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