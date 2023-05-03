日本2023｜東京注目新景點︰羽田機場露天溫泉 / 打卡必到池袋天空花園 / teamLab喺呢區重開？

東京，好像一個不會停下來的城市，疫情封關那3年開業的新設施還未去過，今年又有一堆新景點已經或準備開幕，如羽田機場花園、東京Midtown八重洲、哈利波特影城、麻布台Hills等，似乎留兩個星期都未必去得晒！

東京新景點 01｜Yanmar Tokyo：東京駅直達！以「米」做主題的新商場

開業日期：2023年1月13日

Yanmar Tokyo是農業機械製造商Yanmar的商廈，由東京駅經過地下街可以直達。商場以「米」為主題，除了有「米Gallery」，更有出售米及清酒的店舖，亦有供應用米做料理的意大利餐廳Asterisco及可以買到日本各地農產品及手信的商店Tochi-Dochi。

商場中庭天花吊著一串串的櫻花，四圍都放有綠色植物，設計非常漂亮。（圖片來源：IG@satokun921）

Tochi-Dochi是一間讓客人留在東京都可以遊歷日本各縣的店舖，可以買到日本各地的手信及食品。（圖片來源：IG@yanmar_marche_tokyo）

Yanmar Tokyo位於東京Midtown八重洲旁。（圖片來源：IG@satokun921）

Yanmar Tokyo

地址：東京都中央區八重洲二丁目1-1

交通：「東京駅」直達

網址：www.yanmar.com/jp/yanmar_tokyo/

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