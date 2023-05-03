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03/05/2023

TVB周年報告出爐：2022年5大最高收視劇集、最新藝人排位！官方一線小生花旦大執位？呢位女星連升2級變一姐？

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Text: Sammy Leung

　　TVB早前公布了周年報告，當中除了有財務資料，讓觀眾最關心的當然是最高收視劇集及藝人的排位。大家關心最高收視劇集，因為想知哪一套劇集較多人收看，考慮自己看不看；而觀眾關心藝人的排位，當然因為是好奇，茶餘飯後更可以和朋友討論。即睇TVB 5大最高收視劇集及藝人的排位！

 

TVB 5大最高收視劇集

 

TVB最高收視劇集│第5名：青春不要臉 – 22.1收視點

 

　　《青春不要臉》由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀等人主演，以80年代的香港電視行業作背景，劇情講述好兄弟柳德榮和齊輕舟想考藝員訓練班，所以和香港小姐亞軍姜之雁、星二代溫楚瑜等人，一起追夢。但愛演戲的輕舟無出頭機會，但兄弟德榮卻一炮而紅。一次的續約更令到他們決裂？

 

 

TVB最高收視劇集│第4名：異搜店 – 23.6收視點

 

　　《異搜店》由何廣沛、陳曉華、吳業坤、林漪娸主演，以二手店作背景，劇情講述韋德信可以透過觸碰舊物知道知舊物主人過去，他遇上二手店太子女馮祖儀後，成功以特別感應解開不少人的心結，最終更成功揭開父親之死的真相。

 

 

TVB最高收視劇集│第3名：愛 • 回家之開心速遞 – 23.8收視點

 

　　2017年開始播出的《愛 • 回家之開心速遞》是有連貫劇情的處境劇，由劉丹、單立文、湯盈盈、呂慧儀、蘇韻姿、陳浚霆、周嘉洛等人主演，劇情講述「熊氏一家」生活、工作及就學的故事。

 

 

TVB最高收視劇集│第2名：鐵拳英雄 - 24.7收視點

 

　　《鐵拳英雄》由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚等人主演，劇情講述多年前步青雲一家來到曼谷唐人街，父親步天下聯同連震山與路向東為反抗罪惡而犧牲。長大後，步青雲和母親細鳳再次踏足唐人街，尋找失散弟妹；認識以行騙謀生的錢芊芊，成立曼谷華僑社扶善懲惡。更發現了當年爸爸步天下、連震山死因真相。

 

 

TVB最高收視劇集│第1名：下流上車族 - 25.5 收視點

 

　　2022年最高收視的是《下流上車族》，有25.5收視，這劇集由林敏驄、江美儀、鮑起靜主演，劇情講述車志明和家人為了實現買樓「上車」夢想，用盡下流手段，過程笑料百出。因為買樓「上車」是很多香港人的夢想，《下流上車族》劇中掙扎及辛酸都令觀眾感同身受。

 

 

下一頁：TVB藝人最新排位

 

 

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