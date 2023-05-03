社交媒體結界？大隱隱於市街坊小店，嘗客家廣東手工菜！澎湃薑葱霸王雞、逐隻煎釀雞蛋角、手握豬肉丸，兒時回憶返晒嚟

常看到各大媒體或社交平台介紹香港的「隱世美食」，其實在面積約一千平方公里但人口逾七百萬的小小城市，每方寸土地都被踏足過，還有「隱世」的可能嗎？

但原來是有可能的！

在長沙灣區居住的朋友推薦下，近日我常常去醉瓊樓小廚茶餐廳，相信這間食肆可以實至名歸叫做「隱世」嘞！

雖然開業逾十年，還座落於車水馬龍的元洲街，毗鄰大型屋邨和多幢民居，而且經常被街坊客擠得高棚滿座，不過如果你google一下，會發現沒有太多關於醉瓊樓小廚茶餐廳的採訪、文章、討論、留言，再到Openrice瞄瞄，也只發現有一個食評 —— 只得一個喎！連沙頭角和鹿頸村的店舖的食評都比它多出十多廿倍囉！

也許只能說，醉瓊樓小廚茶餐廳是屬於「大隱隱於市」系列，明明身處人群之中，偏偏被當作透明，睇唔到。

醉瓊樓小廚茶餐廳的門面，除了叫做罨耷，就真的沒有甚麼可說，但不知它跟經典的醉瓊樓有何前世今生關連。

事實上，這店從來沒有被視為透明，正如剛才所說，長沙灣街坊似乎一直鼎力支持，以至平日生意都十分不錯，周末周日更是不斷翻枱做多幾輪。或者「隱世」的最大因由，是顧客普遍都屬「老派」，即是純粹享用美食而沒興趣打卡的人，加上菜式均是走傳統家常口味，食品賣相並不太IG-able，使醉瓊樓小廚茶餐廳像墮進了社交媒體的「結界」，巧妙地避過各界KOL的糾纏與燥動。

菜式價錢便宜，每次都可以點菜點到一枱擺得滿滿。

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