  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

04/05/2023

警隊降門檻搶人才 新增筆試考語文 DSE中英不合格可投考

#人才荒 #香港警隊 #中英文科 #學歷 #語文能力
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港各行各業現「人才荒」，維持治安的香港警隊亦出現招聘困難。警務處宣布，明起放寬3項入職要求，包括與其他紀律部隊睇齊，取消身高和體重限制；並容許測試視力時佩戴眼鏡；以及會考或文憑試中英文科不合格人士可投考，惟增設「警員中/英文筆試」，各設50至60條選擇題，通過等同獲文憑試中英文科2級成績。

 

 

　　有議員認為警隊應調整培訓以保證警員質素；惟警隊員佐級協會認為，體能學歷與工作能力和處事方法不應掛鈎，且準警員要入學堂接受嚴苛訓練，不認同放寬影響警隊質素。

 

警方指增設筆試，是為投考者「提供另外一個符合語文能力要求的途徑」。

 

　　現時投考警隊需符合一連串體格、視力和成績要求，但警方昨公布，明起將調整3項入職要求，日後投考警員、見習督察及輔警警員的人士，不需再符合最低身高和體重要求；進行視力測試時亦可佩戴眼鏡或隱形眼鏡；另亦增設「警員中英文筆試」，通過者即視為符合語文能力要求。該筆試分中文運用和英文運用2試卷，各設50至60條選擇題，內容包括閱讀理解、語文運用及錯別字等，投考者需於1小時內完成試卷，如答對一半或以上，即等同獲文憑試中英文科第2級成績，且「永久有效」。

 

議員：應調整培訓工作 保質素

 

　　警方指，此舉是為投考者「提供另外一個符合語文能力要求的途徑」，警方下月18日舉行的第6次警察招募體驗日，屆時將提供新設筆試該投考者即場考核。現時若完成毅進課程資歷，亦等於中文和英文科2級程度，惟該課程9月起停辦。

 

　　警察隊員佐級協會主席林志偉認為，警隊近期招募數字上升，惟欠缺人手仍多，管理層已用所有方法招聘，包括到大灣區招募本港畢業生、部分輔警轉正職警察等，惟仍有迫切性調整入職要求，相信日後投考人數將增。他指，體能學歷與工作能力和處事方法不應掛鈎，故不同意新入職警員質素會下降，因須進入學堂接受嚴苛訓練，如體能、思維、法例，並要接受考核，達到水平才能畢業。

 

　　但立法會保安事務委員會主席陳克勤指，警隊放寬入職要求後，在相關培訓工作要作一些調整，包括要求部分人員加強某方面水平，確保所有畢業學員都能達一定水平。

 

警員語文能力 各界認為非最重要

 

　　今次另一爭議點為入職的語文成績再放寬。大律師陸偉雄認為，警隊要求的質素未必在語文，即使入職時水平不足，仍可於學堂課程上補足，亦可要求他們參與日常相關課程，重點是放寬條件後，可有更多人才選擇，如即使中文水平不達標，但其他語文出眾的人才。毅知顧問公司董事總經理周綺萍指文憑試成績屬綜合性評分，未必針對特定職業的需要，認為只要警方的考核水平足夠高，確定其水平足夠應付日常工作。監警會副主席陳振英則指，近年騙案急升，認為警員在智能和科技應用方面更重要。另有報道指，其他紀律部隊也有意放寬入職要求。

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#人才荒 #香港警隊 #中英文科 #學歷 #語文能力

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk