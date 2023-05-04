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04/05/2023

MIRROR 12子身懷絕技 隊長楊樂文認戲份不平均

#江熚生 #Mirror #姜濤 #12怪盜 #楊樂文
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR昨日出席電影《12怪盜》開鏡拜神儀式，12子首次合體登上大銀幕，戲中飾演各擁有不同獨特技能的神偷。隊長楊樂文（Lokman）直言合作期間，少不免有磨擦，但僅限於言語上互窒搞氣氛，無損大家感情，惟他承認戲份多少確實有主次之分。

 

MIRROR以電影造型現身，大玩型格。

 

　　MIRROR昨日身穿全黑戲服現身《12怪盜》開鏡儀式，他們於會上透露電影內容，又率先披露各人擁有的不同絕技。姜濤擁有催眠術、呂爵安擅於游繩、邱士縉有竊聽能力；盧瀚霆透露自己在戲中最打得，而邱傲然同屬前綫行動組，故動作戲也較多，楊樂文指大家拍攝前都有接受動作特訓。問到有無女主角？他們笑說︰「12個故事已經好難度，再加埋女主角就更加難，驚導演寫唔到劇本。」

 

為展現團魂無女主角

 

　　問到12子拍戲時可有意見不合？Lokman表示︰「鬧交就無，磨擦就一定有，但都係你窒下我，我窒下你，唔會傷感情。（今次戲份好平均？）我話係就呃你，一定有主有副，如果大家想知就要入場睇戲。」副隊長江熚生（AK）附和說︰「歡迎大家攞個計時器入去計，計一次唔夠，就買多幾次飛，睇多幾次。（粉絲不滿戲份不均？）好難㗎，又唔係數學題，好難除得盡。」

 

MIRROR指合體拍戲目的是展示團結精神。

 

　　另外，MIRROR去年七月的紅館演唱會發生嚴重事故，演唱會煞停，主辦單位前日宣布明年一月於亞博補辦。鏡仔表示身心已經準備好再登上舞台，並透露演唱會會有新舊元素，問到會否加強機關檢查？Lokman表示︰「仲係好前期研究緊，《12怪盜》都有機關㗎，我最拿手解鎖，所有機關嘢問我啦！」

姜濤被經理人黃慧君訓話，即時嘟晒嘴。

 

轉載自: 晴報

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