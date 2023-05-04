夫妻拍節目呻無力「造人」 袁偉豪恨當爸︰鍾意小朋友

【晴報專訊】久未露面的袁偉豪（Ben）與張寶兒昨日夫妻檔現身，與林溥來（Patrick Sir）一家及關禮傑等出席節目《同屋企人去旅行》記者會。Ben與寶兒相隔五年再出trip拍節目，可惜行程太忙無精神「造人」，不過Ben表明準備好隨時生B，希望快快榮升爸爸。

Ben與寶兒期望早日榮升父母。

無綫旅遊節目《同屋企人去旅行》今晚起逢周四、五晚播出，節目中，袁偉豪夫妻到潮汕歎咖啡，而林溥來則與太太關宛珊及兒子林若嘉到廣州享受家庭樂。現場所見，Patrick Sir抱實囝囝林若嘉，林若嘉左搖右擺，又大講BB話，相當可愛；Ben一見林若嘉也不時逗他玩，展示父愛一面。

Patrick Sir囝囝林若嘉手舞足蹈賣萌，成為全場寵兒。

靠自己拒人工受孕

Ben與寶兒17年拍旅遊節目《打工捱世界II》結緣，二人今次以夫妻身份再拍旅遊節目，Ben感性稱︰「節目會講番我哋點樣相識，我哋都幾年無一齊做一件事，今次都幾感觸！」寶兒更爆料︰「節目入面仲玩咗一個感性嘅遊戲，（整喊老公？）咁要睇節目！攝製隊話我哋好少喺鏡頭前講婚姻。」五年前合作拍節目後，Ben成功娶得美人歸，問及今次潮汕行可有乘機「造人」？他笑言︰「嗰幾日旅程都幾忙，真係無精神，quality都未必咁好，所以嗰幾日無諗呢件事。」

Ben與寶兒表示已準備好隨時做父母，Ben說：「我諗我哋都ready有新嘗試，自己不嬲鍾意小朋友，好似Patrick Sir囝囝幾得意，我哋由喺屋企養下小動物開始，一步一步，我都期待有呢一日。（新嘗試係人工受孕？）唔係，喺我哋關係入面多一個新身份，拍拖到依家都係二人世界，總之有新嘗試。」寶兒附和道︰「順其自然啦！我唔使開工都會保持好體魄。」此外，Ben直認已開工作室，日後全力集中發展音樂事業，本月將推出第三首新歌，他自言會減少拍劇︰「過去十幾年都係拍劇為主，音樂都係我年輕時想做嘅嘢。」

寶兒與老公寓工作於娛樂，旅程中一日食足八餐。（資料圖片）